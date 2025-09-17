La Nucia comienza la construcción del tercer colegio de primaria, que disminuirá la actual saturación de alumnos

El consistorio ha anunciado hoy el comienzo inminente de las obras para construir el tercer colegio en el municipio, que tendrá capacidad para 490 alumnos y dará servicio a escolares de las múltiples urbanizaciones que conforman el entramado urbano de la localidad.

El centro tendrá aulas de Infantil y Primaria, en un edificio aislado de dos plantas. Serán dos aulas de niños de dos años; seis de Infantil; y 12 de Primaria. Además, dispondrá de gimnasio y un gran comedor con cocina propia y diversos espacios al aire libre con dos pistas polideportivas.

490 alumnos

En total acogerá a 490 alumnos y su especial ubicación, en la zona de Varadero, hará que muchos estudiantes puedan dirigirse a él andando, eliminando el uso de autobuses escolares. Su apertura está prevista para el último trimestre de 2026.

Se construirá en una parcela municipal de 8.860 metros cuadrados, ubicada entre la calle Sorolla y Benlliure, colindante con varias urbanizaciones, tan numerosas en La Nucia. Será a partir de la próxima semana cuando comiencen las actuaciones previas al inicio de la obra con la instalación de casetas, la habilitación de accesos y suministro eléctrico y de agua.

“Realidad con Mazón”

En la mañana de este miércoles, el alcalde de La Nucia, Bernabé Cano y el concejal de Educación, Sergio Villalba, han visitado los terrenos y se han reunido con la UTE Prom 95 S.L. y Alcudia Servicios y Obras y con los arquitectos que diseñaron el centro escolar.

Cano se ha mostrado satisfecho y se ha referido a la “paralización” del gobierno del Botánic en este proyecto y “finalmente con el gobierno de Carlos Mazón será una realidad”. El alcalde ha señalado que “este centro es más que necesario porque los dos colegios de Primaria de La Nucia están más que saturados”. Y es que este proyecto ya fue anunciado en 2023 entre el conjunto de planes del Consistorio para la localidad, pero que finalmente no se acometió.

Quedan otros 15 “Parque Can”

Debido a esta construcción el Ayuntamiento cerrará el próximo lunes un parque de perros situado en la calle Sorolla. Desde la Concejalía de Protección Animal se han instalado unos carteles informativos para comunicar este cierre y recordar que hay otros 15 parques caninos, uno de ellos situado a 150 metros del que estos días se derriba.