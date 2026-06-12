Una rama caída sobre la catenaria obliga a interrumpir la circulación del TRAM entre Cala Piteres y La Vila Joiosa
La incidencia afecta a la Línea 1 mientras los equipos técnicos trabajan para retirar el obstáculo y se pone un servicio de autobús
La circulación de la Línea 1 del TRAM d'Alacant ha quedado interrumpida entre las estaciones de Cala Piteres y La Vila Joiosa tras la caída de una rama sobre la catenaria, una incidencia que ha obligado a suspender temporalmente el paso de los trenes en este tramo.
Los equipos de mantenimiento trabajan en la retirada del árbol y en la revisión de la infraestructura para recuperar la normalidad del servicio lo antes posible. Según la información facilitada por TRAM d'Alacant, el tiempo estimado para resolver la incidencia es de alrededor de una hora y media.
Autobús
Para minimizar las molestias a los viajeros, se va a habilitar un servicio alternativo de autobús entre las estaciones afectadas, permitiendo mantener la conexión mientras duren los trabajos de reparación.
Por el momento no han trascendido más detalles sobre las circunstancias que provocaron la caída de la rama, aunque desde el operador ferroviario se recomienda a los usuarios consultar los canales oficiales para seguir la evolución de la incidencia y conocer cualquier novedad sobre el restablecimiento del servicio.
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