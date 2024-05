Una oferta dividida entre festivales y salas en Alicante

En momentos en los que los macroeventos se llevan la atención de gran parte del público, las salas de conciertos siguen apostando por una propuesta alternativa. Hay público para todas las iniciativas, e incluso personas que se mueven entre dos mares, pero esto será un debate que siempre estará a la orden del día en semanas como esta.

Spring Festival, el primer gran evento del año en Alicante

El Spring Festival suele ser el evento que abre la veda de los festivales a nivel nacional. Durante el viernes 31 de mayo y el 1 de junio, el Multiespacio Rabasa se convierte en un hervidero de sonidos indies por donde desfilarán proyectos consagrados como Vetusta Morla, Mando Diao o Viva Suecia, que convivirán con otros grupos más pequeños como Siloé, Cariño o Sexy Zebras.

Además, en su apuesta por dar cada vez más variedad sonora a sus carteles, ofrecen espectáculos como los de Belén Aguilera o Dani Fernández. Con los abonos generales y las entradas del sábado completamente agotadas, la última oportunidad para poder asistir a esta edición recae en la adquisición de la entrada de viernes. Para los que lo dejan todo para el último momento. Multiespacio Rabasa, Alicante.

Doble sesión musical con la música de nicho en Alicante

A veces los conciertos íntimos generan un ambiente especial. Los grandes formatos son capaces de desvirtuar las emociones que ofrece la música en vivo. Por ello, El Taller Tumbao se erige como uno de los locales donde más se puede disfrutar de las actuaciones de manera cercana. En primer lugar, el cantautor Kike M presentará este viernes a las 20 horas, además de otras muchas, las pinceladas que compondrán su próximo álbum de estudio Cantares de arcilla, donde seguirá mostrando su propuesta libre y creativa en la que prima la expresión de las emociones. Su directo se convierten en un derroche de energía que contagia a todos desde la primera nota, hecho que le ha empujado ha ganado, entre otros premios, el de Artista Revelación por la Revista Heavy y el de Jóvenes Creadores en Castilla y León.

Y esto no es todo, pues el sábado hay nuevo careo con la música, a la misma hora, en la Asociación Cultura. En esta ocasión serán Isabel Sierras y José Baldó, integrantes del grupo Rota y Descosido, los que amenizarán una tarde-noche a ritmo de temas propios, covers y adaptaciones poéticas. Las diferentes influencias estilísticas del dúo ofrecerán un recital en clave acústica donde habrá cabida para todo tipo de emociones. El Taller Tumbao, Alicante.

Cultura mod y rock and roll setentero en Playa de San Juan

Los nuevos avances sonoros hacen muy difícil la posibilidad de sonar como antes. Sin embargo, la sala Confetti Playa ha organizado una velada con dos grupos que consiguen con creces un propósito del que no quieren renegar. The Liquorice Experiment, banda liderada por el cantante alicantino Alex Amorós, y los ilicitanos Los Giros despliegan su sonido este sábado, a partir de las 16 horas, en un evento que será amenizado por la música de Buzo DJ antes de las actuaciones. Los Giros estarán presentando su primer larga duración Acción, mientras que Alex Amorós vivirá su último bolo con The Liquorice Experiment. Por todo ello, se prevé una jornada de buena música muy emotiva. Confetti Playa, Alicante.

Ricky Hombre Libre, el letrista más sentido del rap, en Alicante

Un nuevo sonido aterriza en la Sala Marearock. Este viernes, a partir de las 22 horas, la sala ubicada en Babel recibe la visita de Ricky Hombre Libre, un artista que trasciende los límites del rap aportando una visión más filosófica y poética al género. Es un creador para aquellos que buscan algo más que ritmo, con unas letras profundas que se convierten en un faro para quien tiene la suerte de escucharlas. Recientemente, ha sacado el sencillo Soy naturaleza, donde plasma la bondad que sigue percibiendo en el entorno. La actuación, además, la abrirá la rapera Cleo Pathfinder presentando las bombas de su álbum Vorágine. Sala Marearock, Alicante.

La Otra, una cantautora que lanza dardos cargados de verdad

La sala Euterpe acoge este viernes a las 22 horas la actuación de Isabel Casanova, más conocida a nivel artístico como La Otra, una cantautora que ha sabido hacer de sus ideales su motor de vida. La artista llega a Sant Joan d’Alacant para presentar Vuelve, una referencia que demuestra que sigue estando en el mejor momento de su carrera. Con Amanecer luchando empezó a crearse un hueco en una industria que acabó devorando con Pa’ fuera y pa’ dentro, que contiene canciones que todavía hoy siguen siendo las más escuchadas de su carrera musical. Pero en la evolución está la maestría, y se ha marcado el objetivo de llenar la Euterpe con sus ideas. Sala Euterpe, Sant Joan d’Alacant.

El tango conquista Orihuela con la clase de Malevaje

Gala de lujo la de este viernes a las 22.30 horas en la Sala La Gramola de Orihuela con el grupo Malevaje. Visitarán la capital de la Vega Baja para celebrar su 40 aniversario sobre los escenarios haciendo el tango más puro y sentido que se puede escuchar. El grupo, creado por el incombustible Antonio Bartrina, un crooner con carisma y personalidad, hace un repaso por su extenso repertorio además de regalar alguna sorpresa creada especialmente para su desempeño en directo. Para quienes no tengan el gusto de conocerles, su especialidad son los tangos de siempre, pero adoptando nuevas líneas modernas, pero sin olvidar por ello las auténticas raíces del género. Sala La Gramola, Orihuela.

Los Zurdos, alto calibre con sabor de la Vega Baja en Elche

Dice el refrán que «donde hubo fuego, cenizas quedan». Eso le ocurre al grupo oriolano Los Zurdos, antes Motel Morgan, que tras varias décadas como los mejores exponentes del rock hecho en la Vega Baja, retoman su agenda en vivo que llega este sábado a la Plaza de las Flores de Elche donde, a partir de las 19 horas, presentan en directo su flamante álbum Días de Rock and Roll, donde muestran toda la experiencia adquirida a lo largo de los años. Plaza de las Flores, Elche.

