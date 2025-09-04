Nuevo homenaje fotográfico a Carlos Balsalobre
Los últimos alumnos de la escuela del fotógrafo fallecido en enero presentan los proyectos que iniciaron con él junto a algunas de sus obras en una exposición que se inaugura este viernes en Alicante
La estela de Carlos Balsalobre no desaparece. El fotógrafo y docente alicantino, fallecido repentinamente el pasado 31 de enero, será objeto de un nuevo homenaje en Alicante de la mano de su colega David Santacruz y de los alumnos a los que inició en su escuela de fotografía Estudio Balsalobre. La fotografía vuelve a ser la base de una nueva exposición sobre su legado que se inaugura este viernes, a las 19.30 horas, en el Centro Municipal de las Artes de Alicante.
Episodio 10. El maestro Carlos Balsalobre y sus últimos alumnos es el título de la muestra que reunirá, por una parte, los proyectos finalizados de cuatro de sus alumnos y alumnas -Ana Martínez, Javier Miralles, Silvia Cánovas y Victoria Giardina-, que prácticamente quedaron huérfanos de su enseñanza recién iniciado el décimo y último Curso Práctico de Proyectos Fotográficos. El grupo decidió llevar a término sus propuestas, de temática libre, que suman alrededor de cuarenta imágenes, ayudados por antiguos alumnos de su profesor.
Además, la exposición contará con una selección de obras de Carlos Balsalobre, cedidas por la familia para la muestra, que pertenecen a proyectos diferentes emprendidos por él a lo largo de su trayectoria profesional: Wallscapes, Jardín iluminado y Paraísos perdidos.
Un mural visual
Por último, David Santacruz ha propuesto destinar un espacio en la sala dedicado a Balsalobre, donde alumnos y amigos puedan aportar fotografías donde aparezca y crear una especie de mural visual con su recuerdo, a partir de una frase de despedida que el propio fotógrafo escribió antes de su fallecimiento.
"Con la ilusión que Carlos transmitía -ha apuntado Santacruz- este grupo siguió adelante y durante los últimos meses, como hubiese dicho el maestro, 'han transitado los intricados caminos del proceso creativo para convertir sus verdades en historias que compartir con el público a través de la fotografía. Proyectos extraídos de la introspección y el desarrollo conceptual y mostrados a cada observador gracias a la técnica fotográfica y el lenguaje visual'".
Numerosos homenajes
Esta exposición se suma a los numerosos homenajes realizados a su figura a lo largo del año. Primero fue el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert el que, poco después de su muerte, recorrió su faceta como artista y creador y como formador de fotógrafos; después el Club Fotográfico de Alicante, al que Balsalobre pertenecía, le homenajeó con una exposición en el Centro Municipal de las Artes, mientras que la última que le rinde tributo fue la organizada por los integrantes de la Agrupación de Fotografía de Ibi (Afibi).
