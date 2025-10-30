Del terror gamberro al sobrenatural: arranca Bloodtober Fest en Aspe

El terror cinematográfico en todas sus vertientes hará disfrutar a los amantes del género con el regreso del Bloodtober Fest en Aspe, el festival de cortometrajes de terror y fantástico que celebra su segunda edición desde este jueves hasta el sábado, 1 de noviembre, con proyecciones a las 19.30 horas, en el Auditorio Periodista Ángel María Boronat, ubicado en el Centro Cultural (C/ Alicante, 27) de Aspe.

Este festival, enmarcado dentro de las actividades anuales del 12º Festival Internacional de Cine Pequeño, reunirá un total de 20 títulos que explorarán diferentes vertientes del género, desde el humor negro hasta el terror más experimental. La entrada será gratuita hasta completar aforo.

Cada jornada está dedicada a una temática distinta

Jueves, 30 de octubre : Sesión gamberra y desenfadada, con cortometrajes de terror gore y humor macabro .

: Sesión gamberra y desenfadada, con cortometrajes de . Viernes, 31 de octubre ( Halloween ) : Proyecciones centradas en la muerte, el espiritismo y el regreso de los seres queridos, con un tono más sobrenatural .

: Proyecciones centradas en la y el regreso de los seres queridos, con un tono más . Sábado, 1 de noviembre: Cierre del festival con una selección de piezas de ciencia ficción distópica, thriller psicológico y terror experimental, donde la inquietud se mezcla con la reflexión.

Cartel del II Bloodtober Fest / INFORMACIÓN

Entre los directores participantes destacan nombres reconocidos dentro del circuito de cortometrajes de género como Tony Morales, Pablo Pastor, Ignacio Rodó, Javi Prada o el popular Jandro, humorista y mago, que presenta su segundo cortometraje, un thriller con tintes de comedia gamberra. Muchos de los títulos seleccionados han pasado por festivales de prestigio como Sitges y sitúan el Bloodtober Fest como un referente en la provincia de Alicante para los amantes del cine fantástico y de terror.

Los cortometrajes que se proyectan

893 Kilómetros de Rubén Guindo

A-Maniki de Elixabet Nuñez

Baile con la muerte de Carlota Massó

Buffet Paraíso de Santi Amézqueta y Héctor Zafra

El revisor de Jandro

El showman de Cristian Martínez

Ghosting de Yago Casariego

Glory Hole de Andoni Fernández

Killergotchi de Carlos Cobo

La Compañía de José María Flores

La terrible matanza sangrienta en la que todos mueren, menos la chica… de Guillermo Rojo

La visitante de Tony Morales

Listen de Javi Prada

Lo que te falta de Sara Bermejo

Puedes tú solito de Silvia Pradas

The Nest de Ignacio Rodó

Triangle de Joseph Díaz

Tulpa de Pablo Pastor

Umbra de Pablo Otero

Tito de Javier Celay

El público asistente será el encargado de elegir con sus votos el cortometraje ganador, cuyo galardón se entregará durante la gala de clausura del 13º Festival Internacional de Cine Pequeño, en agosto de 2026.

Ruta oscura teatralizada por el casco histórico

Además, la noche de Halloween (viernes 31 de octubre), el Ayuntamiento de Aspe ofrecerá una experiencia única: tras las proyecciones, a partir de las 22 horas, tendrá lugar La Noche oscura del alma, una ruta teatralizada por el casco histórico de Aspe, con escenas inspiradas en autores románticos para conmemorar la tradicional Noche de Ánimas. La actividad concluirá a medianoche.

Para más información y consulta detallada de la programación, se puede visitar la web oficial: www.festivaldecinepequeño.es/bloodtoberfest