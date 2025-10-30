Del terror gamberro al sobrenatural: arranca Bloodtober Fest en Aspe
El festival de cine de terror y fantástico explora el género con la proyección de una veintena de cortometrajes hasta el sábado y una ruta oscura por el centro histórico la noche de Halloween
El terror cinematográfico en todas sus vertientes hará disfrutar a los amantes del género con el regreso del Bloodtober Fest en Aspe, el festival de cortometrajes de terror y fantástico que celebra su segunda edición desde este jueves hasta el sábado, 1 de noviembre, con proyecciones a las 19.30 horas, en el Auditorio Periodista Ángel María Boronat, ubicado en el Centro Cultural (C/ Alicante, 27) de Aspe.
Este festival, enmarcado dentro de las actividades anuales del 12º Festival Internacional de Cine Pequeño, reunirá un total de 20 títulos que explorarán diferentes vertientes del género, desde el humor negro hasta el terror más experimental. La entrada será gratuita hasta completar aforo.
Cada jornada está dedicada a una temática distinta
- Jueves, 30 de octubre: Sesión gamberra y desenfadada, con cortometrajes de terror gore y humor macabro.
- Viernes, 31 de octubre (Halloween): Proyecciones centradas en la muerte, el espiritismo y el regreso de los seres queridos, con un tono más sobrenatural.
- Sábado, 1 de noviembre: Cierre del festival con una selección de piezas de ciencia ficción distópica, thriller psicológico y terror experimental, donde la inquietud se mezcla con la reflexión.
Entre los directores participantes destacan nombres reconocidos dentro del circuito de cortometrajes de género como Tony Morales, Pablo Pastor, Ignacio Rodó, Javi Prada o el popular Jandro, humorista y mago, que presenta su segundo cortometraje, un thriller con tintes de comedia gamberra. Muchos de los títulos seleccionados han pasado por festivales de prestigio como Sitges y sitúan el Bloodtober Fest como un referente en la provincia de Alicante para los amantes del cine fantástico y de terror.
Los cortometrajes que se proyectan
- 893 Kilómetros de Rubén Guindo
- A-Maniki de Elixabet Nuñez
- Baile con la muerte de Carlota Massó
- Buffet Paraíso de Santi Amézqueta y Héctor Zafra
- El revisor de Jandro
- El showman de Cristian Martínez
- Ghosting de Yago Casariego
- Glory Hole de Andoni Fernández
- Killergotchi de Carlos Cobo
- La Compañía de José María Flores
- La terrible matanza sangrienta en la que todos mueren, menos la chica… de Guillermo Rojo
- La visitante de Tony Morales
- Listen de Javi Prada
- Lo que te falta de Sara Bermejo
- Puedes tú solito de Silvia Pradas
- The Nest de Ignacio Rodó
- Triangle de Joseph Díaz
- Tulpa de Pablo Pastor
- Umbra de Pablo Otero
- Tito de Javier Celay
El público asistente será el encargado de elegir con sus votos el cortometraje ganador, cuyo galardón se entregará durante la gala de clausura del 13º Festival Internacional de Cine Pequeño, en agosto de 2026.
Ruta oscura teatralizada por el casco histórico
Además, la noche de Halloween (viernes 31 de octubre), el Ayuntamiento de Aspe ofrecerá una experiencia única: tras las proyecciones, a partir de las 22 horas, tendrá lugar La Noche oscura del alma, una ruta teatralizada por el casco histórico de Aspe, con escenas inspiradas en autores románticos para conmemorar la tradicional Noche de Ánimas. La actividad concluirá a medianoche.
Para más información y consulta detallada de la programación, se puede visitar la web oficial: www.festivaldecinepequeño.es/bloodtoberfest
