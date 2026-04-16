La videocreación vuelve al centro cultural Las Cigarreras

El centro cultural Las Cigarreras de Alicante acoge una nueva edición del proyecto Negre de videocreación e investigación con la proyección de la videoinstalación La romería de los cornudos de María Alcaide, basada en el ballet homónimo de García Lorca y Rivas Cherif. La Concejalía de Cultura y el Consorcio de Museos impulsan este proyecto, que se puede ver hasta el 22 de agosto en la Caja Negra del centro.

Dirigido por la gestora cultural Leticia Cano, el proyecto Negre se ha iniciado este mes de abril con La romería de los cornudos, fruto de una investigación plástica de Alcaide (Aracena. Huelva, 1993) con el fin de hacer una lectura heterodoxa de la romería del Rocío y del entorno del Parque Nacional de Doñana. La investigación se centra en los usos del territorio, a través del vídeo, la danza, la música y la creación de vestuario.

María Alcaide / INFORMACIÓN

La romería de los cornudos fue la antesala de Yerma, pieza fundamental de García Lorca en la que la fertilidad es el eje, un tema que se refleja incluso en el paisaje. En este caso, el escenario es el Parque Nacional de Doñana, así como las zonas turísticas, industriales y agrícolas que lo rodean.

Este proyecto es una actualización contemporánea del ballet lorquiano, donde se introducen cuestiones como la fertilidad, el deseo o la violencia, trasladada al Rocío y a Doñana, entendidos no solo como paisajes, sino como un entramado de relaciones afectivas, económicas y políticas en torno a los usos del territorio, así como en las dinámicas productivas y reproductivas de los agentes que transitan por él, explican desde Las Cigarreras.

Alcaide ha afirmado que la investigación "muestra una imagen íntima, fragmentada y caprichosa del entorno, como un ballet en el que no se oculta nada. Una forma de mirar en la que el cuerpo y la cámara no se separan, ni el territorio se separa de quien lo está grabando".

Proyección de "La romería de los cornudos" / INFORMACIÓN

En el centro de esta coreografía aparece el agua, entendida tanto como recurso en disputa como figura de lo que circula y desborda: migraciones, cuidados invisibilizados o economías extractivistas. Este flujo toma forma en el cuerpo de una bailarina que atraviesa distintos escenarios, una presencia que conecta los distintos estratos del relato, desplazándose entre el barro, los pinares o las arquitecturas del turismo.

Colchonetas

Junto al audiovisual, el proyecto se expande en la Caja Negra a través de dos piezas formadas por colchonetas bordadas a mano que remiten a los momentos de descanso y espera propios del camino al Rocío, y que introducen una dimensión material que conecta con prácticas tradicionalmente vinculadas al trabajo femenino, al cansancio, al deseo y a la resistencia.