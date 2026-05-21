La Universidad de Alicante presenta un nuevo espectáculo de danza: la producción NÓ

La compañía Elahood presenta en el Paraninfo de la Universidad de Alicante (UA) su producción NÓ, un espectáculo de danzas urbanas y creación contemporánea. Dirigida por Sabela Domínguez, Julia Laport y Kenrick Sandy e interpretada Julia Laport y Uxía Rivas, la propuesta se presenta como una invitación al público “a un viaje onírico, estirando y deformando el significado de lo que es importante”, explican sus creadores. Con entradas a la venta al precio de 7 euros, la representación tendrá lugar el próximo martes 26 de mayo, a las 19 horas.

La compañía gallega ha creado un espectáculo “bajo una mirada de creación contemporánea que tiene como punto de partida el hecho de sentir que se tiene algo importante que decir, pero no saber todavía qué es” y lo describen como “un collage que parte de la intuición más naíf de dos mujeres gallegas que se rinden a tener que ser importantes”.

Julia Laport y Uxía Rivas traen esta propuesta de danzas urbanas sobre la “búsqueda existencial de la identidad mientras se decide el rumbo vital, que invita a la reflexión colectiva de las preocupaciones actuales”. “El actual debate que atiende la deconstrucción de género y la conciencia de clase se cuela en este espectáculo bajo un filtro de ironía y fantasía”, indican desde la compañía. La producción cuenta con la estética más característica de la compañía Elahood, con una danza precisa, limpia y extremadamente coordinada.

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NÓ forma parte de los espectáculos incluidos en la programación de Danza a Escena, que organiza la Universidad de Alicante con la participación de Redescena, junto con otras dos representaciones que tendrán lugar el próximo otoño.