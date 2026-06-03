El Premio de Andalucía a Mejor Artista del Año actuará este fin de semana en San Vicente del Raspeig

Si juntas Granada y Cádiz en un mismo escenario el sonido que va a surgir encima de las tablas será, cuanto menos, interesante. Esto es lo que va a suceder este próximo 5 y 6 de junio en el Soniquete Sound, la segunda edición del festival flamenco que llenará la Plaza España de San Vicente del Raspeig gracias a Pedro El Granaino y Ezequiel Benítez, dos artistas que están de moda en el mundo del flamenco.

Los conciertos se celebrarán el viernes 5 y el sábado 6 de junio, ambos a las 22 horas, en la Plaza de España y la asistencia será gratuita hasta completar el aforo. El año pasado ya se celebró este mismo festival y su productor, Iván Martínez asegura que fue todo un éxito, pues sumaron entre los dos días de evento más de 1000 asistentes. "Personas de ciudades cercanas como Valencia o Albacete se acercaron para disfrutar del festival".

Dos referentes del flamenco se unen en San Vicente el Raspeig / INFORMACIÓN

Dos referentes del flamenco

El primer día el festival contará con Pedro el Granaino. De familia gitana y con el cante en la sangre, Pedro es uno artista muy consolidado dentro del flamenco. Ha sido dirigido por Carlos Saura en la película Flamenco, Flamenco y ha colaborado con cantantes como Estrella Morente y Alejandro Sanz. El día 6 de junio se suma al escenario Ezequiel Benitez, un auténtico referente del flamenco. Es natural de Jerez de la Frontera y cuenta con grandes galardones como el Premio Andalucía al Mejor Artista del Año o una nominación a los Grammy Latinos. "Tras el listón que dejaron Rancapino Chico y Andrés Barrios el año pasado, hemos buscado a un par de cantantes que mantenga el nivel tan alto del que disfrutamos en la primera edición”, asegura Óscar Lillo, edil de cultura.

Transporte y opciones para cenar

El escenario de estos dos grandes artistas tampoco dejará indiferente a nadie, pues sus tablas serán las escaleras de la iglesia de Plaza España. Si te desplazas desde otros puntos de la provincia o alrededores, la comunicación en transporte público no será complicada, pues existen varias opciones. La línea 24 del autobús para en la Avenida Ancha de Castelar, calle muy cercana al punto de encuentro. Por otra parte, si vienes desde más lejos, el apeadero de la parada de cercanías te dejará a 3 minutos andado del Soniquete Sound.

Pedro El Granaino es una de las voces más puras del flamenco / J.M. Serrano

Si ver a estos dos referentes te abre el apetito, el festival colabora con dos restaurantes de la misma plaza para que puedas disfrutar de la música mientras te tomas algo en una terraza, serán el Okavango y Bar El sol. "A diferencia del año pasado, hemos dejado que introduzcan un poco más las mesas en lo que sería el patio de butacas, de esta forma puedes tomar algo mientras ves el concierto", asegura el productor del festival.

El acceso al festival es libre y gratuito hasta completar aforo. Contarán con 400 sillas, no obstante, de pie podrá ver el festival todo aquel que quiera pasarse por la plaza.

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Futuras ediciones

Iván Martínez, productor del festival, quiere que el flamenco más puro llegue a todo tipo de público. "Si encierro el flamenco en una sala solo irá gente a la que ya le guste el flamenco, mi objetivo es que la gente lo descubra y disfrute", asegura Iván. Viendo el éxito de la primera edición y el buen presentimiento que tiene acerca de esta segunda, el productor ya piensa en el próximo año. No quiere que esto se quede aquí, la intención es que siga creciendo, acercar el flamenco a más ciudades y con más artistas. Por el momento, el público de San Vicente del Raspeig podrá disfrutar este fin de semana de un flamenco que unirá a Granada y Jerez de la Frontera.