De Doris Lessing a Javier Marías pasando por Isabel Coixet: las diez novedades imprescindibles de no ficción

Buceando entre decenas de guías de nutrición, libros de autoayuda y el poder de la mente, se pueden seleccionar diez títulos en español que los lectores no deberían perderse este próximo otoño:

Hijas impertinentes, de Doris Lessing (Lumen). Memorias hasta ahora inéditas en castellano de la premio Nobel británica en las que desmenuza el vínculo con su madre, una relación atravesada por la incomprensión y la distancia tanto física como simbólica.

Famesick. Unas memorias, de Lena Dunham (Debate). Traducción al castellano de la autobiografía de la actriz y directora de Girls en las que habla tanto de las personas que la han acompañado en su carrera y vida personal como de su enfermedad, un libro que en su versión original lleva semanas entre los más vendidos de The New York Times.

Silencio, se come, de Isabel Coixet (Siruela). Selección de crónicas gastronómicas y de estilo de vida de la directora de Mi vida sin mí, conocida gourmet, como ha demostrado en su cine y la serie Foodie Love.

Nerea Pérez de las Heras estrena "Fantasma" / C.SUENA

Fantasma, de Nerea Pérez de las Heras (Alfaguara). La narración en primera persona de la recuperación del accidente en el que la comunicadora feminista perdió una pierna en 2023, una reflexión sobre la necesidad de reconstruirse contada con sensibilidad y humor.

Cuanta más gente me jode, más buenos momentos tengo, de Maruja Torres (Temas de Hoy). Un libro en el que la periodista describe con ironía un mundo cambiante a través de sus viajes alrededor del planeta. Un relato lleno de recuerdos, guerras, hoteles y discusiones con el psicoanalista.

Aduana, de Brais Cedeira (Planeta). La reconstrucción de uno de los mayores escándalos de corrupción policial de los últimos años: el caso de Óscar Sánchez Gil, inspector jefe de la UDEF acusado de colaborar con organizaciones de narcotráfico mientras lideraba investigaciones contra el blanqueo de capitales.

Lanzamiento de Vicente Garridio con la ediorial Ariel / INFORMACION

Personas diana. Todos podemos ser víctimas de un psicópata, de Vicente Garrido (Ariel). El brillante psiquiatra forense, conocido por sus intervenciones en los documentales de "true crime", publica este manual para detectar y sobrevivir a los psicópatas que nos rodean.

Perreo, una revolución, de Cazzu (Reservoir). La cantante y compositora argentina reflexiona sobre si una mujer puede triunfar en un género de apariencia tan machista como el reguetón con letras que no opriman a las mujeres sino que las liberen de la condena social.

Gran manual del fracaso: Desmontar el éxito, la identidad y al amor, de Juanpe Sánchez López (Nuevos cuadernos Anagrama). Frente a los discursos triunfalistas sobre el éxito, el autor reivindica el fracaso como un lugar privilegiado en el que reencontrarse con el resto de seres humanos.

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El escritor Javier Marías / EUROPA PRESS