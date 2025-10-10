Balonmano
La Fundación Agustinos busca su quinta victoria consecutiva
El conjunto tricolor defiende su liderato ante el Fertiberia Sagunto en la Catedral a las 19.00 horas
La Fundación Agustinos busca prolongar su arranque histórico de temporada con otro exigente encuentro. El equipo que entrena Alejandro Carrillo recibe este sábado a las 19 horas en la Catedral al Fertiberia Puerto Sagunto en busca de su quinta victoria consecutiva en una nueva defensa de liderato.
Pleno de victorias
El conjunto tricolor es el único que ha ganado todos los partidos disputados en un espectacular inicio de competición. El rival del sábado tiene solo dos puntos menos que los alicantinos, por lo que la Fundación podría consolidar su privilegiada posición con un triunfo en casa donde se espera un lleno total.
La expectación está aumentando tras el buen juego protagonizado por el equipo aunque la plantilla quiere tener los pies en el suelo consciente de la temporada es muy larga y el objetivo sigue siendo la permanencia en la División de Honor Plata. Máxima ilusión en este duelo en la Catedral ante un rival que ocupa la cuarta posición. La disputa del duelo está condicionado por la situación meteorológica y el nivel de alarma.
