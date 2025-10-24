Perelló confía en que el HLA Alicante recupere su mejor versión ante el Zamora: "El grupo ha entendido muy bien cuál es la línea a seguir"

El entrenador del HLA Alicante, Rubén Perelló, afronta con optimismo el partido de este domingo 26 de octubre ante el Caja Rural CB Zamora. Llega al encuentro tras una semana exigente, buena parte de ella fuera de Alicante y sin la posibilidad de trabajar con normalidad. Ahora el objetivo está en que el equipo recupere las sensaciones positivas mostradas frente a Estudiantes. El técnico reconoció que, pese a la derrota en copa contra el Fuenlabrada, el grupo “ha entendido muy bien cuál es la línea a seguir” y se va acercando de a poco al funcionamiento deseado.

"El día de Estudiantes creo que el equipo estuvo a un gran nivel. Incluso pudimos hacer un poquito más para haber tenido esas opciones finales de victoria”, valoró Perelló. No obstante, lamentó que la reacción posterior, en el partido contra el Fuenlabrada, no fuera la esperada: “La respuesta a ese gran partido no fue la correcta ni la adecuada. Hubo muchos condicionantes, pero el equipo entre el segundo y el tercer cuarto no estuvo bien. Hemos hablado mucho de la actitud y de cómo afrontar esos partidos. Esperemos que el domingo seamos capaces de revertir la imagen del último partido y competir, disfrutar y hacer del Ferrándiz un fortín”.

La lesión de Mike Torres

El técnico confirmó además la baja de Mike Torres, lesionado en los últimos segundos del encuentro frente a Estudiantes. “Mike está lesionado y tuvo un esguince importante, faltando 50 segundos para finalizar el partido. Tiene una voluntad terrible por volver cuanto antes, pero tiene un pie que parece que no es un pie”, explicó. Pese a la importancia del jugador, Perelló insistió en que no se asumirá ningún riesgo: “No vamos a poner en riesgo su salud. Es una baja importante porque está siendo el termómetro del equipo, pero es momento de que aquellos que están teniendo menos minutos aprovechen sus oportunidades y demuestren que la baja de Mike puede ser suplida bien”.

Por otra parte, el entrenador admitió que la adaptación de Richardson avanza de forma positiva aunque el equipo ha tenido poco tiempo para trabajar. “Apenas hemos entrenado, pero la adaptación a nivel personal de Tucker es excelente”, señaló. En lo deportivo, el jugador aún se encuentra en proceso de ajuste: “Está reubicándose y entendiendo los roles del equipo, pero su predisposición es máxima. No va a ser un perfil como Davison, pero nos va a sumar en muchos aspectos. Defensivamente nos dará un plus y será capaz de correr a campo abierto y jugar bloqueos directos”.

Química en el grupo

Pese a las dificultades, Perelló va viendo cómo el grupo se adapta y se va integrando para alcanzar el funcionamiento deseado. “No estamos lejos. Las piezas más importantes del bloque ya están. Es fundamental que haya química y que en los momentos malos estemos unidos. Veo muchas sinergias fuera y dentro de la pista y eso me gusta mucho”, destacó. El técnico recordó que el equipo “compite, nunca se rinde”, y puso como ejemplo su capacidad de reacción en partidos anteriores: “Fuimos a Ourense, perdimos de 17 en el primer cuarto y remontamos para ganar de 11. Contra Estudiantes, quizá el mejor de la liga, nos sacan 10 puntos y volvemos a tener opciones”.

Además, reconoció que tienen que "mejorar en el juego y en que cada uno entienda mejor su rol. La adaptación de los extranjeros, como Koulibaly y Deng Heu, será clave para que todos aportemos y cada uno se sienta cómodo e importante dentro del esquema del equipo".

Respecto al rival, el Caja Rural CB Zamora, Perelló destacó su solidez: “Es un equipo que compite muy bien y que el otro día en Melilla, con solo nueve jugadores, fue todo el partido ganando allí. Está entre los tres primeros de la liga en rebotes defensivos y en correr a campo abierto. Si no somos capaces de controlar eso, será complicado conseguir la victoria”. Por último, el técnico reiteró el deseo de que el Pabellón Pedro Ferrándiz mantenga su condición de fortaleza local. “Queremos que el Fernández sea un fortín. Queremos sentirnos arropados por nuestra afición y que el equipo despliegue su máximo nivel de juego”, expresó.