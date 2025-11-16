El Orihuela vuelve a la liga con un firme triunfo en casa

El Orihuela, tras disputar y perder la final de la Copa Federación la semana pasada, regresó a la liga con una convincente victoria en Los Arcos contra el filial del Rayo Vallecano. Los de la Vega Baja fueron los únicos representantes de la provincia en ganar, ya que Elche Ilicitano y Alcoyano empataron, con los primeros salvando un 1-3, mientras que el Intercity perdió en casa ante el Coria.

Patizano del Intercity

El Intercity sucumbió ante un Coria práctico y que ganó en ataque la partida a los de Javi Moreno. Si bien los de casa tuvieron ocasión de dar primero tras un remate de Cristian Herrera al poste, los extremeños tenían clara su idea de juego en torno a la velocidad de Dawda y Mba. Camino del descanso, el primero colocó el 0-1. En la segunda mitad, el Intercity sufrió para encontrar área ajena y Benji Núñez sentenció a veinte minutos del final.

Regreso con victoria

El Orihuela se impuso al filial del Rayo en un encuentro que dominaron. Ángel Sánchez y Juanma tuvieron ocasiones antes de la media hora, marcando Monterde tras asistencia de Ángel. Al cuarto de hora del segundo tiempo anotó el 2-0 el Orihuela, al remachar Solsona de cabeza un centro de Álex Salto. Los locales apenas concedieron opciones al Rayo de recortar, ganando en su regreso a la liga tras la final de Copa Federación.

Punto para el Alcoyano

Punto del Alcoyano en su visita al Municipal de Olot donde empezó aguantando las primeras acometidas del equipo gironí. El punto no amargaba la existencia a ninguno de los dos contendientes y las ocasiones no acabarían por consumarse, en un choque lleno de precauciones. Una vaselina de Mas para los locales y un cuero achicado por Ayala cuando encaminaba el gol el Alcoyano acabaron concediendo el empate a cero final.

Fichas de los partidos de Segunda RFEF / INFORMACIÓN

Empacho de goles

El Alcalá obligó al Ilicitano a exprimirse al máximo y rescatar un empate en el tramo final del encuentro para equilibrar el triplete de Javi Hernández, que puso 0-2 y 1-3 a los madrileños. Adam Boayar, que firmó un doblete, y Piri dieron un punto al filial franjiverde y algo de aire a su entrenador, Carlos Cuéllar, aunque el equipo sigue en zona de descenso.