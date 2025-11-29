Duro correctivo al Horneo Alicante en Ciudad Real

Duro correctivo el recibido este sábado por el Horneo Alicante frente a un rival directo en la pugna por la permanencia. Caserío Ciudad Real rubricó un triunfo incontestable (33-23) en el mejor partido de la temporada en la Liga ASOBAL de los de Santi Urdiales, que cuajaron una actuación coral brillante para conseguir dos nuevos puntos en pos de la salvación.

El partido fue igualado solo en los primeros minutos, con ventajas mínimas del Eón Alicante, hasta que el Caserío intensificó su defensa 6-0 con gran movilidad de piernas y ayudas. Desde el minuto 6, los locales mandaban en el electrónico (4-3).

A esto se unía que, además, Caserío corría el contraataque y estaba mucho mejor en posicional, ya que el Horneo Alicante, aunque también apretaba en defensa, los centrales del conjunto local -el más destacado Sergi Mach- hacia jugar a los suyos e incluso concluir jugadas por el centro del 6-0 alicantino.

Cartela con el marcador al descanso creada por el Horneo Eón Alicante. / EÓN

Así, las diferencias se fueron ampliando en el marcador, hasta los cinco goles (16-11) al final de los primeros 30 minutos, con una actuación coral de los de Santi Urdiales, que, con buena defensa y corriendo mucho, fueron justamente por delante en el marcador. En la reanudación salió más centrado el Horneo Eón Alicante, con Ander Torrico echándose el equipo a la espalda, pero esto no descompuso a Caserío, que seguía alternando el 6-0 con el 5-1, con José Andrés Torres en el avanzado.

El conjunto de Roi Sánchez suma la octava derrota de la temporada y solo le separa un punto del colista Frigoríficos Morrazo

Así, con el 21-15, Roi Sánchez, en el minuto 38 y viendo que les iba el partido, pidió un tiempo muerto para tratar de arreglar los desajustes que les estaba creando el Caserío, y puso en pista el juego de siete con portería vacía y doble pivote. En defensa cambió al 5-1 tratando de frenar a Sergi Mach, el director de juego del conjunto amarillo, que era el que estaba llevando a los suyos en volandas.

También apareció la figura del meta Santi Giovagnola, que con 14 intervenciones acabó por cortar los posibles sobresaltos del conjunto alicantino, que con el paso de los minutos, iban viendo como la diferencia iba aumentando.

De esta manera, en el minuto 42, la diferencia se disparó y se fue hasta los 7 tantos de renta a favor de los locales (24-17). Un minuto más tarde de 8 (25-17), de 9 en el 44 (26-17) y de 10 en el 45 (27-17).

Esta diferencia se mantuvo desde aquí, hasta el final del partido, con lo que Caserío, en el mejor encuentro realizado hasta la fecha, consiguió el triunfo (33-23) y dos importantes puntos más en su lucha por su salvación y fuerza el octavo tropiezo liguero del Horneo, que apenas aventaja en punto al colista Frigoríficos Morrazo, y tras las undécima jornada es decimotercero, con 6.

Superado

Caserío aprovechó la falta de puntería visitante para castigar cada pérdida o lanzamiento forzado, abriendo una brecha que comenzó a marcar el desarrollo de la segunda parte. Aun así, el Horneo Eón Alicante no bajó los brazos y mantuvo un buen nivel defensivo en ciertas fases, provocando errores del rival y obligándolo a ataques largos. Sin embargo, cada intento de reacción alicantina se encontraba con la solidez del conjunto manchego, muy efectivo desde los seis metros y contundente en situaciones de uno contra uno. Los alicantinos volverán jugar el viernes 5 de diciembre, en el Pabellón Camilo Cano, a las 20:30 horas, ante el Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil.