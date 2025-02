Aete y Cedelco reprochan a IFA que rompa con la red empresarial de Elche

El transformación de IFA, empresa privada, a Feria Alicante, sociedad pública, ha conllevado un cambio que va más allá de la tipología mercantil. La decisión del Consejo de Administración de salirse de las asociaciones empresariales de las que formaba parte hasta el viernes pasado abre una nueva etapa de relaciones entre la entidad ferial y su tejado asociativo próximo, pues las instalaciones están situadas en el término municipal de Elche.

La medida, que obedece a cuestiones económicas según la dirección de la feria dependiente de la Conselleria de Industria, ha tenido respuesta por parte de las organizaciones afectadas. El jueves lo hizo, en primer término, la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV) que forma parte del propio órgano de administración de Feria Alicante. Este viernes han respondido la Asociación de Empresarios Turísticos de Elche (Aete) y el Círculo de Empresarios de Elche y Comarca (Cedelco). Sólo Ineca ha optado por no hacer declaraciones públicas.

IFA pertenecía a Aete desde hace dos décadas y su presidenta Lucía Candel confirmó que había hablado con el director general de la entidad ferial, Alejandro Morant, y la ha transmitido que respeta su decisión, pero no la comparte.

Rupturas

Candel lamentó la propuesta y «así se lo he expresado al director. Podemos entender que fuera una decisión económica, pero no comprendemos que una institución como IFA, que se nutre de las empresas corte de esta manera con el tejido empresarial, que al final es lo que somos, corte de esta manera». Para la responsable de las empresas turísticas, Feria Alicante «se está equivocando y puedo entender que a la hora de asociarse se busque afinidad y no se esté en todas, pero, repito no lo compartimos». Además, añadió que la asociación suscribe el comunicado y las palabras de la CEV y que si no lo hizo antes fue porque esperaba hablar con Morant, pues al fin y al cabo, se trataba de un asociado.

Por su parte, desde Cedelco, su presidente Salvador Pérez, que votó en contra de la medida, pues es el representante de la CEV en la sociedad ferial. «Lamentamos que el recinto ferial haya decidido darse de baja de las asociaciones empresariales, en especial por la parte que nos afecta», comenzó diciendo el empresario.

«Somos una asociación multisectorial que representa Elche y la comarca. Una de nuestras misiones es conectar el tejido empresarial y eso requiere de unir fuerzas, de ser más empresas, más unión y objetivos comunes. Necesitamos el compromiso con el tejido productivo y esta decisión supone romper esa suma en la que intentamos contribuir al desarrollo económico y social de la provincial».

Para el empresario y uno de los fundadores del grupo Soledad, la baja de entidad ferial es una «pérdida importante». «Durante varios años ha pertenecido a Cedelco. Respetamos la decisión, pero sin duda, lamentamos que así sea», concluyó.

Ausencias

En el ámbito ilicitano, faltaba por conocer cómo ha visto esta decisión el Ayuntamiento de Elche, que también pertenece al Consejo de Administración. Fuentes municipales confirmaron que el vicealcalde y concejal de Estrategia Municipal, Francisco J. Soler, no acudió a la convocatoria del viernes pasado y que en principio no se iban a hacer declaraciones sobre el tema.

Cabe recordar que la baja de las asociaciones supone un ahorro anual de 8.000 euros para la sociedad pública y que, por el momento, es la única empresa de la Generalitat Valenciana que ha dado este paso; pues tal y como confirmaron desde Industria, no ocurre lo mismo en Feria Valencia, que sigue perteneciendo a la CEV. No obstante, la salida de las organizaciones locales tiene una vocación está también ligada a las conexiones con proveedores y clientes de la zona.

