Las inspecciones a los pisos turísticos aumentan pero solo llegan al 1 % en la provincia

Mientras el Ayuntamiento de Alicante acelera sus planes para la moratoria de licencia de pisos turísticos en la capital y las manifestaciones públicas en contra del turismo masivo aumentan en el municipio, la consellera de Turismo, Marián Cano, quiso rebajar la tensión sobre una decisión que ha criticado durante el sector. La titular autonómica ha subrayado que "no puedo entrar en las decisiones municipales, no conozco la situación concreta de cada municipio, pero sí que tenemos claro desde el Consell, primero, hemos hecho un esfuerzo importante por regular las viviendas turísticas en un trabajo conjunto con todos los actores del sector". Para añadir, "creo que ahí, este conselleria, ha sido valiente y ha hecho una labor que durante todos estos años el Botánico no realizó".

"Por otro lado, considero que no debemos perder nunca de vista que las viviendas turísticas en estos momentos representan solo 1,7 % del parque de viviendas de toda nuestra comunidad. Por lo tanto, no hay que confundir a la sociedad creando problemas donde no los hay". Para Cano, el acceso a la vivienda es otra cuestión mucho más compleja y criticó al Gobierno central por su política en este tema sin entrar en mayor detalle sobre la coyuntura que se vive en la localidad alicantina.