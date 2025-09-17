Calabazas que pierden peso en Alicante por el cambio climático

La provincia de Alicante acoge uno de los cultivos más peculiares de todo el territorio nacional, como son las calabazas con las que se elabora la fruta escarchada y el cabello de ángel. El cambio climático, sin embargo, está hundiendo la producción y poniéndola en serio peligro de desaparición.

Todo empezó hace 70 años, cuando, a petición de los fabricantes de turrón de Xixona, se implantó en la comarca de la Foia de Castalla el cultivo de dos tipos de calabazas muy peculiares, dedicadas a satisfacer la demanda de estas empresas. Se trata, en concreto, de la calabaza blanca, que se transforma en la fruta escarchada que decora los roscones navideños, y la de cabello de ángel, de la que se extrae el relleno de dulces tan típicos como las ensaimadas, entre otros.

Juan Ramón Gisbert en un campo de calabaza blanca. / Juani Ruz

Ambos productos agrícolas se convirtieron en un medio de vida o, al menos, en un complemento económico para numerosas familias, hasta el punto de que llegaron a extenderse por las comarcas vecinas. Fue en una época en la que las condiciones climáticas eran idóneas para este cultivo, algo que está empezando a cambiar de manera radical en los últimos tiempos.

Y es que el cambio climático, que tan patente se está haciendo a todos los niveles, también está suponiendo un grave contratiempo para estas calabazas, hasta tal extremo que los pocos productores que quedan ven como año tras año la producción va mermando.

Temperaturas

Así lo señala uno de ellos, Juan Ramón Gisbert, quien destaca que "sobre todo la calabaza de cabello de ángel necesita que en invierno haga frío y que en verano no se superen los 34 o 35 grados. Sin embargo, últimamente, incluido este mismo año, se han rebasado con bastante facilidad estas temperaturas, lo que ha propiciado que la floración no sea la correcta y que las plantas se despojen de gran parte de los frutos". También la falta de lluvias incide de manera directa, afectando al tamaño de las calabazas.

Un ejemplar de calabaza de cabello de ángel. / Juani Ruz

Otro problema que ha traído consigo el calor es la presencia cada vez mayor de plagas, que inciden igualmente tanto en la producción como en la calidad. "Se ha juntado este fenómeno con el hecho de que las autoridades europeas cada vez reducen más el tipo de productos que podemos utilizar para combatir estas enfermedades, por lo que no podemos plantarles cara como es debido", se lamenta.

El resultado de esta combinación de factores es que la producción está cayendo en picado. Si hace apenas cuatro años se recolectaban entre ambas variedades cuatro millones de kilos, en esta ocasión apenas se podrá recolectar la mitad. En el caso de la calabaza blanca se espera que ronde el millón y medio de kilos, mientras que la blanca se quedará en tan solo medio.

Gisbert se muestra más que precupado con la tendencia que están siguiendo los cultivos como consecuencia del cambio climático, hasta el punto de que no duda a la hora de señalar que "están condenados a la desaparición". Y no solo por las inclemencias meteorológicas, sino también por la falta de relevo generacional y una rentabilidad bastante limitada, lo que complica todavía más el futuro.

Plantación de calabaza blanca. / Juani Ruz

De confirmarse este lúgubre destino, las repercusiones serían más que notables tanto para la industria turronera como para las confiterías, toda vez que la provincia de Alicante es uno de los pocos lugares de todo el territorio nacional donde están presentes estos cultivos. En el caso de la calabaza blanca, es decir, la dedicada a la fruta escarchada, solo se produce también en una pequeña zona de Extremadura, mientras que para encontrar calabazas de cabello de ángel fuera del territorio alicantino hay que adentrarse en la meseta vallisoletana.

Secano

El de estas calabazas es un destacado ejemplo de la afección que está teniendo el cambio climático sobre el sector agrícola provincial. De hecho, casi todos los cultivos de secano están teniendo serios problemas para seguir adelante, tanto por el calor como por la escasez de precipitaciones. Este es el caso de los cereales, los almendros o las cerezas, cultivo este último que está viendo cómo en las zonas más tradicionales, como son los valles de la Marina, la producción está retrocediendo, mientras que solo se mantiene en las zonas más elevadas, como son los campos del Alto Vinalopó.