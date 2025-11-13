La juguetera Injusa volverá a recurrir a un ERTE pese a mejorar resultados tras dos años de pérdidas

La juguetera Injusa ha vuelto a la senda del crecimiento después de dos años continuados de pérdidas. La empresa con sede en Ibi cerró 2024 con una facturación de 12,3 millones de euros, lo que supuso un incremento del 13 % con relación al ejercicio anterior y el regreso a los beneficios. Con todo, y pese a esta mejoría, la firma volverá a recurrir en el inicio del año a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para la mayor parte de su plantilla, con la finalidad de superar el periodo de menor actividad y poder seguir enjugando la deuda acumulada.

Las últimas cuentas depositadas por Industrial Juguetera (Injusa), correspondientes a 2024, revelan que la compañía ha puesto fin a la travesía en el desierto que supusieron los dos ejercicios precedentes. Según explica el consejero delegado, Luis Berbegal, "fueron dos años de fuertes pérdidas debido al complicado momento que vivió el sector como consecuencia de factores geopolíticos y el enorme incremento de los costes de las materias primas". Un problema que incidió de manera particularmente pronunciada en Injusa, teniendo en cuenta que sus productos principales, los vehículos eléctricos, son más caros y voluminosos.

Vehículos eléctricos fabricados por Injusa. / Juani Ruz

La situación, sin embargo, cambió en 2024, con una cifra de negocio que ascendió a 12.302.592 euros, un 13,5 % más que en 2023 y, lo más importante, unos resultados positivos del ejercicio de 378.379 euros, cuando el año anterior se habían obtenido unas pérdidas de 1.887.483 euros.

La situación, por tanto, ha cambiado de manera radical, pese a lo cual la empresa sigue trabajando para enjugar la deuda acumulada. Según Berbegal, "durante los dos años anteriores acumulamos unas pérdidas de 5 millones de euros, lo que ha propiciado que necesitemos financiación para hacer frente a las fuertes tensiones de tesorería. Las perspectivas de futuro son buenas, pero, mientras tanto, seguimos trabajando para rebajar la deuda".

Luis Berbegal con algunos de los productos de la línea de mascotas y jardín de la compañía. / JUANI RUZ

Es ese el motivo por el que la firma va a recurrir, por segundo año consecutivo, a un ERTE consensuado con el comité de empresa, y que va a afectar de forma rotatoria a partir de enero unos 70 trabajadores. Una medida que, remarca Berbegal, "se va a llevar a cabo en la época en la que no tenemos apenas trabajo, teniendo en cuenta que pertenecemos a un sector de una acusadísima estacionalidad".

En principio el ERTE está programado para seis meses, pero desde Injusa confían en acortar los tiempos, al igual que ya sucedió este año. "A medida que vaya entrando trabajo se irán reincorporando los trabajadores", subraya Berbegal.

Desestacionalización

El consejero delegado remarca que desde la empresa se está trabajando para combatir la estacionalidad con productos, como los destinados a las mascotas, que se puedan vender todo el año y no solo con la llegada de la Navidad. Según sus palabras, "estamos en el buen camino, pero de momento no vendemos lo suficiente para solucionar el problema que tenemos en estos meses".

Injusa cuenta en la actualidad con tres centros de producción. El principal, donde se fabrica el 75 % de la producción, está en Ibi, aunque también tiene otros dos en China y México. "Hay que tener en cuenta que nuestros productos son voluminosos, y que para penetrar en los mercados asiático y americano es mejor tener los centros de producción más cerca de allí", remarca Berbegal.