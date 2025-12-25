Alemania abre las puertas a la almendra de Alicante

A la almendra alicantina se le ha abierto una oportunidad de mercado más que interesante, con la decisión del grupo de distribución alemán Edeka de vender en sus supermercados almendra tanto de España como de Portugal en lugar de californiana, en una iniciativa que justifica en criterios de sostenibilidad y transporte. Se trata de una medida que ha sido muy bien recibida en el sector, teniendo en cuenta que el alemán es un mercado de prestigio y elevado consumo.

El sector de la almendra agrupado en FEPEX ha valorado la iniciativa del grupo de distribución alemán Edeka, que ha decidido prescindir de la almendra californiana en favor de la ibérica, con el fin de responder a la demanda de los consumidores para reducir las distancias de transporte y fomentar la sostenibilidad en las compras, medida que, según la patronal sectorial, contribuye a valorizar la producción europea, situada principalmente en España y Portugal.

Según su revista y bajo los títulos “Almendras hechas en Europa” y “Almendras de Europa: simple y sostenible” Edeka explica que ha apostado por su nueva línea “Herzstücke” de productos con almendra, hecho con almendras europeas en lugar de californianas. Destaca que el cultivo en España y Portugal supone, en comparación con el de Estados Unidos, trayectos de transporte considerablemente más cortos y una huella de CO₂ potencialmente menor.

Descarga de almendras en la cooperativa El Mañán de Pinoso. / AXEL ALVAREZ

Además, subraya que “la producción dentro de la Unión Europea está sujeta a estrictas normas medioambientales y sociales, lo que promueve la transparencia y refuerza la confianza de los consumidores”. En 2023, Alemania importó 101.000 toneladas de almendras, procediendo de Estados Unidos el 66% y de España el 19%.

FEPEX valora y apoya esta iniciativa porque, explica, contribuye a poner en valor la producción comunitaria de frutos secos y en especial de almendra, que se produce principalmente en España y Portugal, caracterizada por su calidad y que incorpora las exigentes normativas comunitarias en material laboral, social y medioambiental.

FEPEX confía, también, en que otras cadenas de supermercados europeas sigan la misma línea, potenciando la soberanía alimentaria de la UE, que es uno de los ejes de actuación anunciados por la Comisión Europa en sus múltiples informaciones, proyectos de normativas y comunicaciones, pero que no se traduce en acciones concretas.

Producción

El sector de la almendra agrupado en FEPEX está compuesto por la Asociación de Frutos Secos Española (AFSE) y por la Asociación de Frutas, Frutos Secos, Hortalizas, Flores y Plantas de Andalucía, Asociafruit, representando a más de 38.000 hectáreas de producción de almendra de regadío.

La producción de almendra en cáscara en España en la campaña 2024/2025 ha ascendido a 375.000 toneladas, siendo este país el tercer productor mundial de almendra. La provincia de Alicante, dentro de este ámbito, también es importante, con cerca de 16.500 toneladas. Teniendo en cuenta la vocación exportadora, la apertura del mercado alemán supone una oportunidad de negocio que los productores de la zona ya han mostrado disposición de explorar.