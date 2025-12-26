El recinto ferial cierra ejercicio con el tradicional Exponadal

Exponadal ha abierto oficialmente sus puertas en IFA - Fira Alacant. En esta nueva edición, el evento transforma las instalaciones del recinto y se convierte en un pequeño parque de ocio dirigido a los más pequeños y familias. Las puertas están abiertas desde este viernes hasta el próximo domingo 4 de enero y solo permanecerá cerrado el día 31 de diciembre con motivo de la Nochevieja y el 1 de enero, festivo.

El horario es ininterrumpido desde las 10:30 hasta las 20:30 horas y ofrece una amplia propuesta pensada para aprovechar al máximo las vacaciones escolares. Exponadal reúne en un mismo espacio talleres, manualidades, atracciones y zonas de juego, con atracciones a las que los niños y niñas pueden subirse de manera ilimitada, además de espectáculos y otras muchas actividades pensadas para el disfrute familiar, según han indicado desde Fira Alacant.

Además, el evento cuenta con algunas comodidades necesarias para las familias, como una zona picnic cubierta para quienes deseen traer su propia comida, foodtrucks, sala de lactancia, aseos y una zona exterior de descanso, ideal para disfrutar al aire libre si el tiempo acompaña.

Interior de la feria de Exponadal que ha abierto sus puertas este viernes. / INFORMACIÓN

Precios

Con esta nueva edición, Exponadal se reafirma como un punto de encuentro para las familias que buscan una alternativa de ocio navideño completa, cómoda y adaptada a todas las edades. Entre las novedades, la feria suma este año un belén colaborativo, decorado y cedido por la Asociación de Belenistas de Alicante.

El precio de la entrada para una persona adulta es de 6 euros si se saca por la web oficial y, si el visitante tiene más de 14 años, permite disfrutar de todas las actividades y atracciones sin límite por un día. Además, se pueden aplicar código promocionales. Si, por el contrario, se adquiere en taquilla, el coste sube hasta los 18 euros.