El Puerto de Alicante refuerza su seguridad con un convenio de emergencias con el Ayuntamiento

La Autoridad Portuaria de Alicante y el Ayuntamiento de Alicante han formalizado un convenio de colaboración en materia de prevención y extinción de incendios, salvamento y protección civil. Se trata de un acuerdo estratégico que refuerza la seguridad integral del recinto portuario, tanto los espacios operativos como los de ocio, y mejora la capacidad de respuesta ante emergencias.

El convenio establece un marco estable de cooperación entre ambas instituciones para garantizar una actuación coordinada, eficaz y especializada en un entorno que combina actividad logística, industrial y ciudadana.

Imagen de archivo de un simulacro de seguridad en el Puerto de Alicante. / PILAR CORTES

Este acuerdo contempla la integración del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) del Ayuntamiento como grupo de intervención en el Plan de Emergencia del puerto, así como el desarrollo de actuaciones conjuntas en formación, simulacros, prevención y gestión de riesgos específicos del entorno portuario.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha destacado que este convenio "supone un considerable avance en la integración del Puerto en la ciudad y refuerza la cooperación entre las dos instituciones en una materia tan importante y estratégica como es la seguridad y la continua mejora en la capacidad y en los tiempos de respuesta ante emergencias y situaciones de riesgo".

Por su parte, el presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante, Luis Rodríguez González, ha subrayado que “este acuerdo supone un paso decisivo en la consolidación de un modelo de gestión basado en la colaboración institucional, la anticipación y la excelencia en la seguridad. La coordinación con el Ayuntamiento es esencial para dar respuesta a los retos de un puerto moderno, abierto a la ciudad y con una intensa actividad”.

Simuacro de seguridad en el Puerto de Alicante en una imagen de archivo. / PILAR CORTES

El Puerto de Alicante presenta características singulares que requieren de una atención específica en materia de seguridad, al combinar tráfico marítimo, manipulación de mercancías —incluidas mercancías peligrosas— y una creciente actividad de ocio y eventos en espacios abiertos al público.

El convenio permite optimizar los recursos disponibles, reforzar la capacitación de los equipos humanos y mejorar los procedimientos de actuación ante posibles incidentes, contribuyendo así a elevar el nivel de protección tanto en el recinto portuario como en su entorno urbano.

Medios

Entre las principales líneas de actuación destacan la coordinación operativa en emergencias y simulacros, la formación especializada del personal, la revisión preventiva de instalaciones y planes de seguridad y el intercambio de medios materiales y conocimiento técnico.

Asimismo, el acuerdo tiene una vigencia inicial de cuatro años y contempla mecanismos de seguimiento y evaluación conjunta para garantizar su correcta implementación y adaptación a las necesidades futuras.

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Con este convenio, la Autoridad Portuaria de Alicante refuerza su compromiso con la seguridad, la sostenibilidad y la integración puerto-ciudad, consolidando un modelo de desarrollo basado en la colaboración institucional y el servicio al interés general.