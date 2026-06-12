El nuevo modelo de Ford aumentará la carga de trabajo de la industria auxiliar de Alicante

Ford ha anunciado la que va a ser la tabla de salvación para su planta en Almussafes, un vehículo multienergía perteneciente a la familia Bronco, que servirá para garantizar la continuidad de la fábrica valenciana. Pero este anuncio no va a tener consecuencias positivas solo para esta factoría, sino también para la industria auxiliar, incluida la alicantina. Y es que la fabricación de este nuevo modelo va a incrementar la carga de trabajo de este subsector. Así al menos lo esperan las cerca de 70 empresas del metal y el plástico que trabajan para la automoción en la provincia, las cuales confían en recuperar parte de la producción perdida hace tres años, cuando la multinacional dejó de fabricar otros dos modelos y puso en marcha un plan de electrificación que se llevó por delante a una parte importante de la plantilla.

Los problemas de la planta de producción de Ford en Almussafes vienen de lejos. De hecho, en 2021, coincidiendo con la caída de la demanda de vehículos en plena época pospandemia, ya se registraron los primeros recortes en la plantilla. En cualquier caso, fue la puesta en marcha del plan de electrificación en 2023 lo que tuvo un mayor impacto, con el anuncio del despido de más de mil trabajadores y el cese de la producción de dos modelos de vehículos, el S-Max y el Galaxy. Todo en un rosario de inestabilidad que se ha ido prolongando hasta la fecha.

Cadena de producción en la planta de Almussafes. / JOAN BATALLA

Pues bien, la situación ha dado ahora un vuelco, con el anuncio por parte de la multinacional norteamericana de la fabricación de un modelo multienergía que llegará para salvar la planta. Será, según la información facilitada por la propia compañía, a partir de 2028, fecha para la cual está previsto que empiecen a salir las primeras unidades de un SUV compacto y robusto, de la familia Bronco, aunque adaptado al mercado europeo.

Se trata de una apuesta incluida en un plan más amplio, a través del cual Ford tiene previsto que a finales de 2029 se estén fabricando en Europa cinco turismos totalmente nuevos, entre ellos el modelo que saldrá de la factoría valenciana. De los cinco, tres de ellos, incluido el valenciano, serán multienergía y los otros dos 100 % eléctricos.

En cualquier caso, y circunscribiéndose a los planes de futuro de Almussafes, lo cierto es que el anuncio de la próxima fabricación del modelo de la familia Bronco ha sido muy bien recibido por la industria auxiliar, también la situada en la provincia de Alicante. Y es que existe el convencimiento de que va a tener un efecto positivo sobre la carga de trabajo, después de que la puesta en marcha del plan de electrificación en la factoría hace ahora tres años la redujera alrededor de un 10 %.

Un camión accediendo a la factoría de Almussafes. / Ana Escobar

La mayor parte de las 70 empresas del metal y el plástico que trabajan para el sector de la automoción en la provincia están situadas en la comarca de la Foia de Castalla. Desde allí, el director de la asociación empresarial Ibiae, Héctor Torrente, no duda a la hora de señalar que el anuncio sobre el Bronco "es una buena noticia. Y más en el contexto en el que se produce, dado que parece que existe voluntad y ánimo de colaboración con el entorno industrial".

Torrente recuerda que la decisión de dejar de fabricar los anteriores modelos y los despidos tuvieron un notable impacto, si bien después las diferentes empresas supieron adaptarse a la situación, hasta el punto, destaca, que "en la actualidad trabajan para todas las compañías. Pero está claro que Ford es lo que más cerca tenemos, y que si incrementa la actividad, eso lo vamos a notar todos".

En cualquier caso, el representante de Ibiae se muestra prudente, sobre la base de que todavía quedan incógnitas por resolver. Empezando por el número de unidades que se fabricarán, algo que todavía no se ha concretado. "Hay que estar atentos a lo que suceda, porque de ello dependerá el volumen de trabajo que pueda llegar a tener la industria auxiliar. Lo prioritario ahora es saber si de verdad esto va a potenciar la planta de Almussafes o se quedará en un mero parche", enfatiza.

Una industria auxiliar situada en la Foia de Castalla. / Juani Ruz

Torrente, además, resalta la necesidad de que puedan fabricarse más modelos, aparte del que se ha anunciado. "Antes -recuerda-, la factoría valenciana producía diferentes vehículos, y eso era algo que daba tranquilidad no solo a la propia planta, sino también a las empresas que trabajaban para ella. Por tanto, lo idóneo sería que se pudiese recuperar una actividad, si no igual, al menos parecida a la que había antes".

Piezas distintas

El responsable de Ibiae, asimismo, destaca que las piezas que resultarán necesarias para fabricar el nuevo SUV no serán las mismas que se elaboran en la actualidad por parte de las empresas auxiliares, habida cuenta que se va a tratar de un vehículo multienergía.

De cualquier forma, Héctor Torrente señala que eso ahora mismo es lo que menos preocupa al sector. "Insisto en que las empresas se han sabido adaptar a la perfección a todos los cambios que se están produciendo en la automoción, y esta vez, estoy convencido, va a suceder lo mismo. Lo importante es que la factoría de Almussafes empiece a ver despejado su futuro y que de eso se pueda aprovechar todo el entorno industrial, generando riqueza para todos", concluye.

Cabe reseñar que el sector auxiliar produce todo tipo de piezas. Desde elementos de plástico para el interior y exterior de los vehículos, a tubos metálicos para las motorizaciones o la propia carrocería.