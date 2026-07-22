Vivienda de calidad para un residente cada vez más fiel

El sector inmobiliario está elevando los estándares de calidad de las viviendas de la Costa Blanca ante el creciente número de compradores de segunda residencia que cada vez pasan más tiempo en este territorio. Son un 24 % los que ya se quedan aquí casi todo el año y un 45 % adicional los que lo hacen más de dos meses. Así se ha hecho constar en la mesa redonda de la nueva edición de Alicante Real Estate titulada «Segunda residencia frente a residencia permanente: nuevo perfil del comprador», que ha contado con la intervención de María José Rocamora, CEO de Alicante Urbana, y Elena Argilés, CEO fundadora del Estudio de Arquitectura Argilés Blasco. Un foro en el que también se han abordado los obstáculos que encuentran los promotores para acometer sus proyectos, como la carga fiscal que pesa sobre los compradores, la burocracia y la carencia de suelo, a lo que se une la necesidad de que los planes urbanísticos combinen edificabilidad y zonas verdes, a imagen del modelo de Benidorm.

Moderada por Victoria Ferrá, directora de Eventos de INFORMACIÓN, la mesa redonda, celebrada en el Hotel Port Benidorm, ha abordado en primer lugar la evolución que han seguido los compradores de segunda residencia. María José Rocamora, en este sentido, ha destacado que hace unos años venían con la idea fija de tener una segunda residencia vacacional y ya más a largo plazo consideraban la posibilidad de instalarse, siendo predominantes ingleses, holandeses, belgas o franceses de unos 60 años.

María José Rocamora / PILAR CORTES

La Costa Blanca vende un producto muy competitivo, con una buena ubicación y a un precio un 40 % inferior al de la Costa del Sol María José Rocamora — CEO de Alicante Urbana

Con todo, este perfil, ha añadido, ha ido evolucionando, hasta llegar a un momento, el actual, en el que un 24 % de los compradores ya pasan casi todo el año en este territorio y un 45 % adicional más de dos meses. Todo ello propiciando, en su conjunto, que cuatro de cada diez pasen también entre cuatro y diez meses en una residencia cada vez más permanente. La edad media, por otro lado, ha disminuido, estando conformado el colectivo por parejas o matrimonios con una capacidad de inversión media de unos 400.000 euros.

A estos perfiles se les han añadido, sobre todo después de la pandemia, una creciente comunidad de gente joven y nómadas digitales que teletrabajan, así como compradores extracomunitarios que, buscando un buen lugar para vivir, han puesto el foco en la Costa Blanca. Eso ha propiciado, según Rocamora, que «la demanda haya ido creciendo en las principales ciudades de la Costa Blanca, incluida Elche, que antes estaba fuera del foco y ahora está muy demandada para segunda residencia o casi permanente».

Todas las imágenes del Foro Alicante Real Estate /

Elena Argilés, por su parte, ha destacado que se ha conformado una nueva realidad, y que eso también se refleja en la propia configuración de las viviendas. Según sus palabras, «el cliente que nos llega es un cliente más exigente, que pide ir más allá de lo que contempla el código técnico. Si va a estar más tiempo, no podemos ofrecerles armarios pequeños o salones de 2,60 por 3 metros», subraya.

Así, destaca que «como construir es caro, no podemos pasarnos. Pero sí tener en cuenta que, como estas personas van a pasar más tiempo en estas casas, incluso trabajando, tienen unas necesidades mayores de almacenamiento, de terrazas, de una adecuada orientación para la eficiencia energética. En definitiva, una vivienda que les sirva para vivir, pero también para después venderla, porque el cliente cambia y también tiene que ser una inversión».

Los interviniestes en el foro posan en la terraza del Hotel Port Benidorm. / PILAR CORTES

María José Rocamora, preguntada sobre los factores que inclinan la compra, señala que «la ubicación es lo más pedido, aunque la combinación de la ubicación con el precio forma un combo imbatible, que es lo que tenemos en la Costa Blanca».

Y es que, según la CEO de Alicante Urbana, «la Costa Blanca vende un producto muy competitivo, con una buena ubicación y un 40 % por debajo en precio a la Costa del Sol. Además, llevamos muchos años trabajando para adaptarse a la demanda y buscar el equilibrio con los precios, pese al incremento de los últimos años. Si a ello le sumas infraestructuras, servicios sanitarios o el entorno digital, pues mucho más a favor. Pero, con todo, lo más importante es que sigamos potenciando el combo de la ubicación y el precio».

Con relación a la planificación, Elena Argilés no ha dudado a la hora de señalar que los nuevos desarrollos urbanísticos no funcionan si antes no hay un planeamiento adecuado. A este respecto, ha manifestado que «necesitamos suelo, pero siempre cuidando del territorio, que es nuestro tesoro».

Y ha subrayado la necesidad de que no se urbanice todo, y que se apueste por modelos como el de Benidorm, con edificaciones en altura. «Hay planes pensados para ubicar grandes cantidades de viviendas pequeñas que ocupan mucho suelo, cuando la demanda de los propietarios va dirigida a contar con zonas verdes y zonas comunes para el disfrute», enfatiza.

Cambio climático

Argilés ha hecho referencia, llegados a este punto, a las nuevas necesidades que está planteando el cambio climático. Según opina, «cuando se gestiona el urbanismo, hay que tener en cuenta que cada vez hace más calor. Nos congratulamos de que en noviembre podamos ir en manga corta, pero llega un momento en el que hace demasiado calor». Ese es el motivo por el que reclama una planificación en la que «la vivienda suba hacia arriba, pero haciéndolo bien». Y, en este sentido, ha destacado la necesidad de que haya más terrazas, más zonas verdes y espacios públicos en el entorno de las edificaciones.

Elena Argilés. / PILAR CORTES

Necesitamos suelo para dar respuesta a la demanda, pero siempre cuidando del territorio, que es nuestro tesoro más preciado Elena Argilés — CEO fundadora del Estudio de Arquitectura Argilés Blasco

La mesa también ha abordado las dificultades que encuentran los promotores para dar respuesta a la gran demanda de viviendas existente en la actualidad. Y María José Rocamora no ha dudado a la hora de apuntar a la carencia de suelo como el principal problema. Según sus palabras, «hay soluciones habitacionales locales, pero aún así hay falta de suelo en zonas de demanda, y eso hace que se tensionen los precios y que los proyectos se ralenticen. Por eso, insisto, necesitamos suelo y de una forma ágil».

Pero siendo importante, no es, ni mucho menos, la única dificultad. Y es que Rocamora también ha denunciado que el sector «está sufriendo mucho con el aumento de costes y la falta de mano de obra. Los proyectos duran entre dos y tres años, y si te encuentras con estas trabas vemos que los presupuestos varían, se amplían los plazos y se producen incumplimientos con los compromisos adquiridos con proveedores y compradores». Unas complicaciones que, añade, están propiciando que hayan licitaciones que se queden desiertas.

Para la representante del sector, un asunto que facilitaría las cosas sería la simplificación de la burocracia, sobre la base de que «nos encontramos con dilaciones enormes. No puede ser que las licencias de obra, por poner un ejemplo, tarden un año en ser concedidas».

Y añade otra cuestión abordada también en la primera mesa redonda, como es «la enorme carga fiscal, que afecta a la capacidad de la gente joven y de los residentes a la hora de comprar las viviendas».

Para Elena Argilés, por otro lado, «la sostenibilidad no es una opción, se tiene que apostar por ella sí o sí», en referencia a la pregunta de si el cliente valora o no la eficiencia energética de las viviendas. «Sí que la valora porque, insisto, estamos haciendo viviendas para un público exigente. Para el cliente es muy importante la ubicación y la ventilación, y a veces prefiere pagar un poco más pero estar en una vivienda bien hecha», remarca.

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Y todo ello, concluye María José Rocamora, partiendo de la base de la calidad del destino. «Cuando un cliente viene ya ha elegido calidad de vida, y luego mira si el presupuesto se adapta o no. Pero es la calidad de vida la que marca un destino».