Vasos comunicantes: el aumento de las ventas de coches nuevos en Alicante estanca el mercado de ocasión

Como vasos comunicantes. Eso es lo que está sucediendo con las ventas de vehículos en la provincia de Alicante, dado que el incremento de la comercialización de coches nuevos ha conducido a un estancamiento del mercado de ocasión después de cuatro años de crecimiento sostenido. Desde el inicio del ejercicio son alrededor de 74.000 los vehículos de segunda mano que han sido comercializados, en un contexto, además, en el que los precios han experimentado una subida interanual del 4,5 %.

La recuperación de las ventas de vehículos nuevos, después del desplome registrado como consecuencia de la crisis del covid y la ruptura de las cadenas de distribución, es ya todo un hecho. Así lo constatan las últimas cifras facilitadas por el sector y adelantadas ya por este diario, según las cuales en lo que va de año las matriculaciones en la provincia se han incrementado un 20 %, lo que ha elevado la cifra hasta las 42.307.

Campa con vehículos de ocasión a la venta. / HECTOR FUENTES

Pues bien, mientras los concesionarios pueden mostrarse satisfechos por esta evolución, no sucede lo mismo con la que está siguiendo el mercado de ocasión que, precisamente por el repunte de las ventas de vehículos nuevos, se ha empezado a estancar. De hecho, los 74.000 coches que se han comercializado durante este año son una cifra muy similar a la de 2025 por estas mismas fechas, lo que viene a interrumpir cuatro ejercicios de crecimiento sostenido.

En cualquier caso, la diferencia sigue siendo favorable a este mercado, toda vez que, según explican desde la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios (Ganvam), por cada turismo nuevo siguen vendiéndose 1,7 usados.

Clientas interesándose por vehículos de ocasión en una imagen de archivo. / HECTOR FUENTES

En este contexto, las ventas de modelos electrificados siguen al alza en el mercado de segunda mano, con un incremento del 31 % en lo que respecta a eléctricos puros y del 44 % en híbridos enchufables. Por su parte, las ventas de modelos usados con motores de combustión tradicional continúan a la baja: los diésel con una caída del 5 % y los de gasolina con un retroceso del 5,3 %.

Precios

Por otro lado, y de acuerdo con los datos facilitados por la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos (Ancove), los precios de los vehículos usados se han incrementado en un 4,5 % a nivel interanual, lo que ha dejado la media en 13.213 euros.

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Desde esta asociación, su presidente, Eric Iglesias, ha criticado que el Gobierno "abandone" al mercado de ocasión dejándolo fuera de las ayudas, censurando que no haya dado respuesta a la proposición de acelerar el plan nacional de renovación. También reprocha, en el caso de las ayudas a los coches eléctricos con etiqueta cero, que se haya excluido a los usados de menos de dos años.