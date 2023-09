Las habilidades y competencias emocionales ocupan un papel fundamental en el correcto desempeño de los profesionales sanitarios. Desde la Universidad CEU Cardenal Herrera, dos profesoras de la Facultad de Ciencias de la Salud, Raquel Carcelén y María Dolores Guerrero, han presentado un manual llamado "Emocionalidad en la práctica clínica: 67 casos clínicos" que valoriza la importancia de las emociones en la práctica clínica.

El objetivo de este libro se centra en "evidenciar la importancia que tiene el desarrollo de competencias emocionales en los profesionales de la salud", según han comentado las autoras en su presentación del manual en Valencia. Este libro pretende utilizarse como herramienta de aprendizaje y consulta para estudiantes y expertos sanitarios.

Competencias emocionales

Dieciséis profesores de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Elche y profesionales de la salud -entre ellos médicos, fisioterapeutas, enfermeros y odontólogos- han participado en este libro con el fin de compartir casos clínicos reales para engrandecer y revalorizar la importancia de las competencias emocionales en la profesión sanitaria. De esta manera, muchos sanitarios desarrollarán la sensibilidad y la atención emocional que en muchas ocasiones requiere el paciente.

Raquel Carcelén ha señalado que "no se puede ser un buen profesional de la salud, si no se atienden los aspectos emocionales del paciente y de sus familiares". Carcelén afirma que este manual será una guía para aquellos sanitarios que deseen conectar y comprender más a los pacientes que se enfrenten a situaciones complicadas, y de este modo, saber cómo actuar como profesional. La autora del manual ha subrayado que este libro también "consigue conectar no solo con los pacientes, sino con uno mismo, con la finalidad de que los expertos del sector sanitario miren hacie dentro para reflexionar sobre el estar aquí y ahora con el paciente y proporcionarle ayuda y atención".

“La comunicación entre profesional y paciente es fundamental para alcanzar una mayor eficacia de la terapia y adhesión al tratamiento, y a la vez, es necesaria para un mayor bienestar y sentido de eficacia del profesional clínico”, han destacado las profesoras y autoras de la guía, Raquel Carcelén y María Dolores Guerrero.