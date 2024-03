Polémica en Elche con un acto de apoyo a Palestina

La portavoz del grupo municipal de Compromís per Elx, Esther Díez, ha afirmado este lunes que el alcalde, Pablo Ruz, tiene que explicar "por qué ha denegado el permiso a la AFA" (Asociación de Familias de Alumnos) del colegio Les Arrels de Elche para llevar a cabo actividades infantiles en el centro en apoyo al pueblo palestino.

Díez ha afirmado que la AFA tenía previsto desarrollar la actividad ‘Cometas por la Paz’ este pasado domingo, pero el evento no pudo llevarse a cabo por la negativa de la Concejalía de Educación a autorizar el uso del colegio. Desde el Ayuntamiento se ha expresado que en enero se hizo esta petición, se concedió para celebrarlo el 11 de febrero pero que, por la lluvia, no se pudo llevar a cabo. De igual modo, fuentes municipales apuntan que para la cita de este 10 de marzo no se pidió permiso con 15 días de antelación, un trámite puramente burocrático.

Más requisitos de los habituales

En este sentido, la portavoz municipal ha explicado que desde la AFA del colegio les han transmitido que, por primera vez, el Ayuntamiento ha solicitado una serie de requisitos que nunca antes habían pedido para autorizar una actividad.

Colegio Els Arrels de Elche / Matías Segarra

“Tampoco es comprensible que aleguen que la solicitud no se había presentado con 15 días de antelación, cuando la realidad es que con toda normalidad el Ayuntamiento da permiso para eventos con menos tiempo, incluso, en muchas ocasiones, ha concedido autorizaciones para el mismo día”, ha añadido.

Esther Díez ha apuntado además que se trata de una actividad aprobada por la junta de la AFA del colegio Les Arrels, un evento que buscaba fomentar la cultura de la paz entre los más pequeños y, "al mismo tiempo, denunciar la matanza de miles de niños y niñas en la franza de Gaza”.

Apoyo

La portavoz municipal de Compromís pide al alcalde no esconderse en "excusas administrativas", pues "precisamente una actividad tan necesaria como esta hubiera requerido de todo el apoyo por parte de la Concejalía de Educación y, por supuesto, le instamos a abandonar cualquier idea de introducir un criterio ideológico a la hora de autorizar o no actividades en espacios municipales, como es el caso de los colegios”.

“Lamentablemente no es una sorpresa que el gobierno de Pablo Ruz y Vox hayan impedido la celebración de un evento de apoyo al pueblo palestino, si tenemos en cuenta que ya en octubre rechazaron la declaración institucional que propusimos desde Compromís para denunciar la matanza del gobierno israelí, así como los ataques de Hamás".

En esta línea recuerdan que también en el pleno de enero preguntó Compromís sobre si se iba a formular una declaración pública de apoyo al pueblo palestino "y evitaron comprometerse con una respuesta genérica”, añaden las mismas fuentes.

Masacre

Díez insiste en que es "muy preocupante que un gobierno municipal quiera mostrarse equidistante con una masacre que se ha cobrado la vida ya de más de 30.000 personas y que exige del compromiso político y humano del resto del mundo para poner fin a esta barbarie”.

Desde Compromís insisten: “Esta negativa a apoyar al pueblo palestino se vuelve todavía más cruel si tenemos en cuenta que el Ayuntamiento ha mostrado explícitamente su respaldo público a los habitantes de otros países en guerra, como es el caso de Ucrania, y por ello queremos saber qué motivos alega Pablo Ruz para desentenderse de uno de los conflictos más duros de nuestros días”.

Reacción

Por su parte, desde la APA Les Arrels, en redes sociales, apuntan: "Desafortunadamente nos han impedido oficialmente llevar a cabo este evento solidario, familiar y por la paz. La causa es que a dos días del evento, el Ayuntamiento de Elche nos ha revocado el permiso, a pesar de que ya lo teníamos aprobado desde enero, siendo el mismo evento que tuvimos que posponer por lluvias".

De hecho, el sábado apuntaron que como no podía hacer el evento como tal, el domingo se iba a acudir a la puerta del colegio de 10:30 a 11:30 a poner un cartel explicativo, para explicar qué ha pasado.

"Boicot"

"Pensamos que el Ayuntamiento de Elche ha boicoteado el evento por ser un evento en apoyo al pueblo palestino, pues las razones que nos han dado en el último momento no eran coherentes. Nos han exigido por un lado requisitos que nunca han pedido para otros eventos en el cole y diciendo claramente en varias ocasiones que el colegio no era un espacio para este tipo de evento, a pesar de que se han hecho eventos similares en apoyo al pueblo ucraniano. Por este motivo, nuestra intención es denunciar lo que ha ocurrido y pedir explicaciones", según indican desde la organización.

Los responsables muestran su intención de volver a convocar este evento en primavera, "si no con un ayuntamiento que apoye los derechos humanos, con uno que sí lo haga".

Asimismo, agregan las mismas fuentes. "Lo que ha pasado demuestra que algunos gobiernos locales ponen trabas cuando se trata de defender derechos fundamentales, no sólo los de los palestinos, sino los nuestros, al impedirnos hacer una quedada entre familias basada prácticamente en hacer cometas y bailar una danza palestina".