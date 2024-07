Una queja al Síndic destapa deficiencias graves en el centro de menores de Elche

«Desde hace años y más aún a raíz de la pandemia, ha cambiado el perfil de los niños, niñas y adolescentes (NNA). Encontramos cada vez más con problemas graves de conducta y/o salud mental, para los que no hay suficientes plazas en los centros específicos; adolescentes que se inician en el consumo de drogas a edades cada vez más tempranas y que requerirían de residencias específicas con un contexto más terapéutico y rehabilitador, etc. Estos y otros perfiles conviven en residencias generales (...) El personal debería recibir formación específica así como apoyo psicológico y espacios de supervisión dadas las situaciones a las que se enfrentan diariamente». Este es parte del relato que técnicos de la Dirección Territorial en Alicante de la Conselleria de Servicios Sociales han incluido en un informe a petición del Síndic de Greuges, Ángel Luna, para dar respuesta a una queja sobre una vulneración de derechos en el centro de menores l’Olmet, de Elche.

Lo que dijeron los técnicos en contestación al comisionado encargado de la defensa de los derechos de los ciudadanos y de fiscalizar la Administración es una reflexión no exclusiva de lo que pasa en Elche sino «del sistema de protección actual». El informe elaborado tras la conclusión de la investigación en relación con la convivencia en el centro ilicitano es demoledor. Dice que, aunque está dimensionado para 12 plazas, acoge prácticamente al doble (23) desde hace más de un año y que «en su mayoría, son mayores de 14 años con problemáticas que requieren de una especial atención educativa». Servicios Sociales realizó en junio de 2021 una inspección donde ya detectó «diversos incumplimientos» que hasta el pasado enero, es decir dos años y medio más tarde, en el informe que se remitió a la institución, no consta si se han resuelto aunque se trataban de «incidencias graves». La Fiscalía de Menores, según el informe, «hace dos años que no acude». Las quejas, antes de llegar al Síndic, fueron estudiadas por la propia dirección territorial. A raíz de ellas, el pasado enero, ya se acordó incorporar la figura del vigilante de seguridad y un compromiso para «revisar el perfil, edades y problemáticas a la hora de las derivaciones» porque el principal problema subyace en el hecho de que jóvenes de muy distintos perfiles conviven porque no hay más disponibilidad de centros. «En cuanto a las situaciones de agresividad y consumo de tóxicos, manifestadas por algunos menores, se ha informado de las incidencias a la Fiscalía y a la Dirección General», se añade en el documento.

Grado de implantación

El Síndic preguntó sobre el grado de implantación del nuevo modelo residencial de Conselleria, tras las reformas de 2018 y 2022 en materia de servicios sociales en los sectores de atención a personas con diversidad funcional, infancia o adolescencia, a personas en situación de riesgo o exclusión pertenecientes a colectivos vulnerables y a personas mayores dependientes, por el que se regula la tipología y el funcionamiento de los centros, servicios y programas. La respuesta fue no especificar «el grado de implantación de dicha normativa ni en qué medida responde o sustituye al nuevo modelo de atención residencial».

Entrada principal al centro de menores / Áxel Álvarez

Especial atención educativa

El Síndic llegó a la conclusión que en el centro l’Olmet se acoge a menores que requieren una especial atención educativa, «lo que genera un número significativo de incidencias graves en la convivencia del centro. Este hecho hace que los trabajadores se sientan a menudo indefensos antes los conflictos que puedan surgir». Recuerda que la asignación de plazas vacantes, que determina la Comisión de Protección de la Infancia y la Adolescencia, en la que se debería tener en cuenta los informes recibidos o variables como edad, sexo, situación de partida, tipo de relación con la familia biológica o perfil conductual, al final se deciden por la «disponibilidad de plazas vacantes de las que se pueda hacer uso».

El Síndic da por sentado que las visitas del Servicio de Inspección de Servicios Sociales, «no se producen con la periodicidad deseable, tanto más cuando se detectan incumplimientos que afectan al adecuado funcionamiento de los centros». Y muestra su contrariedad la institución porque no se le ha facilitado el acta de la inspección que «guarda relación directa con el objeto de la queja» y añade que eso supone «una falta de colaboración con la institución que obstaculiza el esclarecimiento de los hechos sobre los que se está indagando».

Ante todo ello recomienda el Síndic, porque esa es su función, «adoptar medidas organizativas y de funcionamiento necesarias para cumplir con la obligación legal de atender los derechos de la infancia y la adolescencia, mantener el compromiso de evitar la concentración de NNA con problemas de conducta y revisar los perfiles, edades y problemáticas a la hora de las derivaciones para reducir en la medida de lo posible las incidencias graves en las residencias». También urge formar a los trabajadores y diseñar programas de acogimiento. n

