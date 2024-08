Malestar interno entre los taxistas de Elche

Desde hace años Ayuntamiento y taxistas han salvado como han podido una larga lista de desencuentros. Desde la proliferación de taxis pirata hasta el temor a la creación de un área conjunta con Alicante, las relaciones no se puede decir que sean ahora las mejores. A esto se suma que algunos taxistas de Radio Taxi ya empiezan a cuestionar a su directiva.

El servicio del taxi en Elche es desde hace años objeto de polémica por diferentes motivos. Hay malestar entre los propios taxistas, en el propio Ayuntamiento, indignación por parte los vecinos que usan este servicio y en ocasiones no lo encuentran en la ciudad y, ahora, menos todavía en las pedanías. También entre los turistas que llegan al aeropuerto de Alicante-Elche y protagonizan largas colas porque no hay taxis, y también en la hostelería y la restauración, además de en la Generalitat y en Aena, la empresa que gestiona el aeródromo de El Altet, porque la congestión, pese a las medidas tomadas, sigue dándose en determinados momentos.

Taxis a la espera de clientes en el aeropuerto / Áxel Álvarez

Este problema ha escalado hasta convertirse en un tema de debate público y preocupación para los protagonistas implicados y las autoridades locales, provinciales y regionales.

Explanada

El aeropuerto Alicante-Elche, que constantemente rompe récords de pasajeros, se ha convertido en el epicentro de la crisis. La estampa de turistas haciendo colas en una explanada sin taxis en el aeropuerto no es de ahora, pero ha sido este verano cuando ha llegado a su clímax.

Ante el hecho de que cada vez más se repetían estas estampas, y ya no solo de noche, el Ayuntamiento, intentando adelantarse a principios de año de lo que podría pasar en verano, inició los trámites para otorgar 24 nuevas licencias de taxi. Pero también, dio permiso a que se reforzara el servicio con los vehículos que en teoría deberían tener descanso, así como con el desembarco oficial de Uber en el municipio, entre otras medidas.

La flota de taxis de Elche, responsable del servicio en el aeropuerto, se ha mostrado insuficiente para atender la creciente demanda. Actualmente, la ciudad cuenta con 204 licencias de taxi, un número que se ha quedado corto ante el aumento de pasajeros en el aeropuerto y la demanda local.

Los taxistas recuerdan que ellos están al pie del cañón, haciendo sobreesfuerzos y encima se les pinta como los malos de la película. En este sentido, apuntan que si hubiera autobuses con conexiones y horarios suficientes, la carga de trabajo se repartiría mejor ante un aluvión continúo de pasajeros, muchos de los cuales llegan en vuelos retrasados que se solapan unos a otros. Resultado: cientos de visitantes salen casi al unísono y se forma un cuello de botella que es imposible que lo asuman solo los taxis de servicio en un aeródromo, recordemos, sin conexión por ferrocarril.

Hoteles y restaurantes

Por otro lado, restaurantes y hoteles de Elche, pero también asociaciones turísticas, llevan avisando desde hace meses que están preocupados por el impacto negativo que esta situación está teniendo en el turismo. Las largas esperas y la falta de opciones de transporte están afectando la experiencia de los visitantes y potencialmente dañando la reputación de la provincia como destino turístico.

Las quejas de restaurantes, hoteles y ciudadanos se han centrado en la dificultad para acceder a un taxi en momentos de alta demanda. Estas quejas se intensificaron tras el fin de las restricciones por la pandemia, cuando el flujo turístico aumentó considerablemente. Pero continúan.

Los taxistas de Elche insisten en que se sienten atacados y defienden que la situación actual es resultado de un aumento repentino en la demanda en temporada alta y que todo el peso de la movilidad del aeropuerto la tienen que llevar ellos.

Radio Taxi, que representa a 178 de esas 204 licencias en el municipio ilicitano, argumenta además que la solución no pasaba por la entrada de empresas como Uber, sino por la implementación de las nuevas licencias (esas 24, aprobadas en marzo, y que todavía no se han podido activar) y la convocatoria de pruebas de capacitación para nuevos taxistas. También se habló de conceder licencias temporales para la temporada alta, como en las Islas Baleares, algo que dependía del Consell y de lo que no se ha sabido nada más.

Fuera de la ley

Y de fondo, otro problema que estos meses no ha tenido protagonismo pero que lleva décadas anclado en el aeropuerto: la competencia desleal de los taxis pirata e incluso determinados vehículos de transporte sin conductor (VTC), que el sector del taxi ha denunciado en muchas ocasiones que se recoge a clientes fuera de la ley, con las pérdidas económicas que esto les ocasiona año tras año.

Por si todo esto fuera poco, está empezando a abrirse un cisma dentro de Radio Taxi. Por un lado, hay un sector que considera que ya está bien de que los taxistas tengan la culpa de todo y se esté culpabilizando continuamente al sector. Consideran que si no se actúa, antes o después se decretará el área de prestación conjunta para acabar con las colas en el aeropuerto. Esto es: que los taxis de Elche dejen de tener el monopolio y puedan venir también taxis de Alicante y Santa Pola a recoger a pasajeros, lo que, junto a Uber, daría la estocada casi final, opinan algunos, a los taxistas de Elche.

Por ello se está gestando un movimiento interno para intentar cambiar a la actual directiva, la cual considera que apenas son 15 o 20 las voces críticas. En caso de que hubiera una nueva directiva, se buscaría presionar al Ayuntamiento a fin de evitar que el Consell imponga el área de prestación conjunta como remedio para acabar definitivamente con la mala imagen de colas en el aeropuerto.

