«No se está explotando el nivel gastronómico que hay en Elche»

El chef Miguel Rivas dejó un restaurante al norte de la provincia reconocido con Estrellas Michelin y Soles Repsol para empezar en Elche Parque Empresarial su propio negocio de hostelería basado en, atención, una única mesa de comensales. Aunque todo parecía estar en su contra: comenzar en plena pandemia, gran inversión, pasar de ser jefe de repostería a ponerse al frente de su propio local… finalmente el sueño está dejando más que un excelente sabor de boca.

¿Cuál es su ingrediente estrella?

Suele ser más una técnica: el humo. Lo usamos como ingrediente, para potenciar el sabor de los productos. Y si algo caracteriza a nuestra cocina son los fondos y los caldos.

¿Qué tienen en común sus platos, qué es lo que une las elaboraciones?

Buscamos siempre que sean pocos ingredientes, con mucha intensidad de sabor y, sobre todo, conectando todos los platos. Intentamos que predomine el mar y campo. Y también que haya un equilibrio con los productos de cercanía que tenemos.

Más allá del arroz con costra, ¿qué recomienda para que los visitantes prueben la auténtica gastronomía ilicitana?

Recomendaría mucho el recuperar los guisos tradicionales. Una cosa que me gusta mucho es combinar todo lo que son los caldos que se usan aquí: el conejo, la verdura, la alcachofa, y también los arroces secos y los melosos.

¿Cómo incentivaría a los jóvenes para que se interesen por la cocina?

Que tengan constancia, que tengan muchas ganas de aprender, que no se cansen porque esto es una carrera de fondo. El cortoplacismo aquí no funciona, siempre hay que estar evolucionando y actualizándose. Que no se desesperen y que cojan más conocimientos para entender mejor los productos para poder después desarrollar ellos su cocina. Yo lo que quiero es que entiendan el porqué de las cosas y que cuando estén trabajando apliquen los conocimientos de una manera determinada porque creemos que es como sacamos el máximo rendimiento al producto que tenemos. Entender muy bien cómo funciona cada producto y el potencial que tiene para poder seguir desarrollando conceptos. Hasta que no entiendan el porqué de las cosas es difícil que las puedan enlazar para poder llegar al objetivo que ellos quieran.

El cocinero, en otro de los rincones de su restaurante / Matías Segarra

¿Por qué cree que es tan importante que la gente cocine y coma bien?

Creo que es fundamental. Hay un gran cocinero que dice que las personas que se alimentan bien desarrollan su día a día mejor físicamente, pero al final cuando comes mal, tu interior también está mal. Al final la comida es una parte fundamental en el desarrollo de las personas. Si comes y no te nutres de la manera que tienes que nutrir y no tomas los alimentos que tienes que tomar pesa en el estado anímico y en el físico también.

¿Qué le llevó a dejar un buen puesto de trabajo y a lanzarse con su propio negocio?

Cuando eres cocinero siempre sueñas con tener tu propio espacio, el poder desarrollar tu propia cocina, tu estilo, tu forma... Un poco fue por una serie de temas personales y además ya tenía el proyecto muchísimo tiempo en la cabeza.

¿Abrir un restaurante con una única mesa es una locura?

Bueno, es la apuesta personal. Tienes que tener claro también que lo que digan los demás es valorable, pero no todo el mundo tiene razón absoluta de todo. Los negocios tardan en florecer, llevamos solamente un año y medio con el proyecto y yo prefiero pecar por haberlo intentado que no por no hacerlo.

¿Qué tendencias culinarias ve que se están imponiendo y cómo las incorpora en el restaurante?

Cada vez vamos más locos porque esto con el tema de las redes sociales va demasiado rápido y las tendencias terminan por irse y no quedarse en el tiempo. Creo que la tendencia es volver a la tradición y cada vez los cocineros cocinamos más tradicionalmente, como se cocinaba antiguamente. Siempre he tenido muy claro que quería cocinar de una manera muy reconocible, sobre todo con una cocina de base, en la que nosotros nos caracterizamos mucho por los sofritos, los caldos, los tiempos. Invertimos mucho tiempo en el cocinado y al final el sabor lo conseguimos por el largo proceso. Por ejemplo, enlazando con la primera pregunta, para nosotros un ingrediente súper importante es el tiempo.

¿Qué es lo que más le apasiona de ser chef en Elche, con una rica tradición gastronómica?

Soy muy crítico con Elche, porque creo que no se explota el nivel gastronómico que hay, ni se hace mucha más promoción a la gastronomía licitana, no solamente a la ilicitana, sino a la cocina licitana y a los cocineros de la zona de Elche. Eso es una lucha que tengo ahí, que no ceso en ella, pero sí que creo que Elche tiene potencial.

¿Por qué se hizo cocinero?

Soy cocinero porque desde pequeño empecé a cocinar en casa con mis abuelas echándoles una mano. Se me daba bien y la gente me decía que cocinaba bien. Con el tiempo decidí formarme en cocina y me metí en la escuela y ahí fue cuando encontré mi pasión y la que sería mi profesión.

Su negocio también tiene una parte de obrador / Matías Segarra

¿Qué consejo le daría a alguien que quiera ser profesional?

La verdad es que tampoco soy muy bueno dando consejos, pero siempre intento decir que esta profesión es bonita, pero es bonita hasta donde tú quieras que sea. Yo creo que los chavales no tienen una clara idea de la profesión porque las redes muestran una cara dulcificada y rápida de todo. Antes querían ser Santi Santamaría, Ferrán Adriá o Martín Berasategui y ahora quieren ser finalistas de Masterchef. Esto es dedicación y al principio cuesta mucho. Siempre digo que lo mejor es estar en los mejores restaurantes posibles, nutrirse bien de cada uno de ellos y elegir lo que creas que puede llegar a ser importante para ti. Pero sobre todo es poner mucha dedicación y empaparse mucho de los grandes profesionales que hay.

Suscríbete para seguir leyendo