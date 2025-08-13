Munilla anuncia una fundación para poder restaurar la basílica de Santa María en Elche

El obispo de la Diócesis Orihuela Alicante, José Ignacio Munilla, quien asistió a la reunión de la junta del Patronato del Misteri, se refirió en su intervención a la situación en la que se encuentra la basílica de Santa María, donde no hay año que pase entre representación y representación sin necesidad de nuevas redes para evitar accidentes por la caída de cascotes. La rehabilitación de la basílica tiene un plan director que en 2022 preveía una inversión de 6,8 millones de euros y un plazo de diez años. El problema es de dónde sale ese dinero.

Munilla fue directo al problema, «el Misteri es la transmisión de la fe y nuestra preocupación es de acometer la restauración de la basílica de Santa María. Hay que cuidar el contenido -dijo refiriéndose al drama asuncionista-, pero también el continente porque de otro modo no estará el contenido suficientemente custodiado». Munilla hizo una cita para decir que los hombres pasan por esta vida, pero las obras se quedan, como el Misteri y la propia basílica y dijo que el Obispado, propietario del edificio, tiene una serie de planes para obtener esa financiación. Así citó que se creará una fundación canónica para poner las bases y dar el impulso de salida para acometer el plan estratégico. «Pero es un esfuerzo de todos porque eta es una obra magna, un reto muy grande que tenemos ante nosotros y sin buscar protagonismos personales. Hay que dejarlos fuera. Esta es la casa de María y de los ilicitanos. Hay que ir todos a una dejando a lado quién tiene en ello el protagonismo. Eso es importantísimo». Esta no sería la primera vez que la Iglesia utiliza esta forma de la fundación para poder restaurar su patrimonio; de hecho el mejor ejemplo quizá sea el de la Sagrada Familia, en Barcelona.

Colocación de redes en Santa María / Antonio Amorós

Tres años

El anuncio se realiza cuando se cumplen casi tres años desde que se conoce el problema y después de que en 2024 se presentara lo que tiene que ser la primera fase del citado plan, con un presupuesto de 3,8 millones de euros, que irían destinados a lo más urgente: reparar todas las cubiertas de la basílica, las fachadas, las humedades y áreas internas del templo, con desconchados y repintados entre otras tareas. Trabajos que en cualquier caso tendrían al menos un año de duración. Desde que el despacho de profesionales realizó el proyecto se está hablando de cómo conseguir el dinero, una iniciativa que implica de forma muy directa al Ayuntamiento de Elche, que pretende sumar fuerzas tanto en la Generalitat Valenciana como en el Ministerio de Cultura, aunque no se conozca logro alguno al respecto. Más bien todo da la sensación de que esté parado.

Munilla también se refirió a la importancia que ha tenido Elche para el Obispado, «tengo que compartir los gozos de este curso que está terminando, que ha sido muy importante e ilicitano, pues la Diócesis ha pivotado en Elche como su centro neurálgico. Se ha juntado el año jubilar del nacimiento de Jesús y el del 75 aniversario del dogma por Pío XII. Hicimos el Congreso de Mariológico en febrero, que ha dejado una profunda huella y consagramos la Diócesis al corazón de María, un acto inolvidable aquí en la plaza, junto al Ayuntamiento». Munilla terminó volviendo al asunto de la Fundación haciendo suya una cita de san Agustín sobre la necesidad de una unión de corazones para «el gran reto que tenemos por delante». n