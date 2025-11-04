Elche inicia los talleres de palma blanca en el Museo del Palmeral

El Museo del Palmeral de Elche ha dado comienzo este martes, 4 de noviembre, a los talleres de artesanía de palma blanca 2025-2026, una iniciativa impulsada por la Concejalía de Cultura que busca mantener viva una de las tradiciones más representativas del municipio. La actividad ofrece la posibilidad de aprender y perfeccionar la técnica del trenzado en un entorno natural, fomentando la continuidad de esta práctica ancestral.

Un total de 34 personas participan este año en los cursos, divididas en dos grupos: uno de iniciación y otro de perfeccionamiento, con 17 asistentes en cada modalidad. Ambos talleres suman 276 horas lectivas y se extenderán hasta el 30 de abril del próximo año, desarrollándose de forma completamente gratuita.

Ya han comenzado las primeras clases del taller de palma blanca de Elche / INFORMACIÓN

Dos niveles para mantener viva la tradición

El taller de iniciación está pensado para quienes desean acercarse por primera vez al arte de la palma blanca y no cuentan con experiencia previa. Las clases se imparten los martes, miércoles y viernes, en horario de 9 a 13 horas, dentro de las instalaciones del Museo del Palmeral.

Por su parte, el curso de perfeccionamiento se dirige a las personas que ya han completado el taller básico o disponen de conocimientos previos en la materia. En esta modalidad, los participantes profundizan en el perfeccionamiento del trenzado y el trabajo artesanal, con sesiones que se desarrollan de martes a viernes, entre las 16.30 y las 19.30 horas.

Un total de 34 personas participan este año en los cursos, divididas en dos grupos: uno de iniciación y otro de perfeccionamiento / INFORMACIÓN

Formación gratuita en un entorno emblemático

Los talleres, organizados por la Concejalía de Cultura, se imparten cada año con el objetivo de garantizar la transmisión del oficio tradicional y reforzar el vínculo de la ciudadanía con el patrimonio ilicitano. La propuesta combina aprendizaje práctico y sensibilización sobre el valor cultural del Palmeral, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

La concejalía destaca que esta formación no solo contribuye al desarrollo de habilidades manuales, sino que favorece la conservación de una tradición que forma parte de la identidad de Elche. “La actividad va dirigida al aprendizaje de la habilidad del manejo de la palma blanca en un entorno natural”, señalan desde el área municipal.

Continuidad y arraigo cultural

Con estas clases, el Ayuntamiento persigue que la práctica artesanal perviva en el tiempo y que nuevas generaciones puedan implicarse en la elaboración de las tradicionales palmas del Domingo de Ramos, un emblema cultural y religioso del municipio ilicitano.