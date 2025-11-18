El PSOE asegura que el PP paraliza lo que queda de legislatura la ampliación de la carretera Elche-Santa Pola

El PSOE ha vuelto a usar una respuesta parlamentaria como una palanca contra la inacción de la que acusa al PP con Elche. En esta ocasión, con motivo de la parálisis de las obras de desdoblamiento de la carretera Elche-Santa Pola, que no han visto ni un nuevo tramo licitado ni ejecutado por el gobierno valenciano desde que los populares llegaron al gobierno en 2023 y, dicen los socialistas, no cambiará lo que resta de legislatura. Según los socialistas, la excusa que les han dado es la dana de Valencia, "una excusa de mal pagador", han asegurado este martes el diputado de Infraestructuras del PSPV-PSOE en Les Corts, Ernest Blanch, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Héctor Díez, y el parlamentario autonómico Ramón Abad. Según estos, una parálisis total pese a estar licitado y con financiación asegurada con el Gobierno de España.

Los tres cargos mostraron una pregunta parlamentaria al respecto efectuada por el propio Blanch y por Abad al conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, y este alegó la riada en la provincia de Valencia para justificar el retraso de las expropiaciones necesarias. El cargo socialista del área de Infraestructuras recordó que el Consell dispone de más de 2.400 millones de euros en fondos extraordinarios habilitados por el Gobierno de España para las tareas de reconstrucción en Valencia, de los cuales la Generalitat solo ha ejecutado el 24 %.

La rueda de prensa ofrecia por los cargos socialistas en Elche / INFORMACIÓN

"El Gobierno de España facultó al Consell para que se pudiera disponer de nuevos fondos", insistió Blanch, reiterando la "caradura" por usar la dana como pretexto. El diputado recordó que la vía soporta más de 13.000 vehículos diarios y sufre "problemas de accidentalidad graves", por lo que exigió a la Generalitat que "se deje de excusas y se ponga a ejecutar la carretera de Elche a Santa Pola" para garantizar la seguridad de los conductores, ya que "dos años y medio de inacción son demasiados".

"Parálisis de PP y Vox"

Blanch dijo que el Govern del Botànic de Ximo Puig, "dejó finalizados varios tramos de la carretera", con inversiones superiores a los dos millones de euros. Y que el proyecto global estaba valorado entre 10 y 13 millones de euros. “A día de hoy tenemos un proyecto ya licitado y que tiene de adjudicataria a la empresa Pavasal, que, por alguna razón, sospechamos que es por la cuestión de las expropiaciones, que acaban de materializarse”, dijo Blanch, quien señaló que luego existe “un tramo bastante más crítico que va hasta Elche”, del que, a pesar de las insistencias que se está haciendo, “no aparece”.

Durante este mandato no se ha continuado con el desdoblamiento de ningún nuevo tramo de la carretera / Áxel Álvarez

"Lo que no sería de recibo”, dijo, “es tener la complicidad de Pablo Ruz". El PSOE ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) idéntica al acuerdo unánime aprobado en el pleno municipal de julio, en Elche, a instancias del Grupo Socialista para continuar con el desdoblamiento y la mejora de la seguridad. Ademaás, exigió “coherencia” a los parlamentarios autonómicos ilicitanos de PP y Vox para que respalden la iniciativa y no contradigan lo que votaron sus formaciones el pasado julio en Elche.

“Llorca no sabe ni dónde está Elche”

Por su parte, Díez alertó del abandono general que sufre Elche por parte de la Generalitat. "Con Mazón, que se supone tenía un compromiso personal con nuestro municipio, nos ha ido mal; con el señor Pérez Llorca, que no sabe ni dónde está Elche, aún nos va a ir peor", ha vaticinado. El portavoz del Grupo Municipal Socialista ha constatado que "esta legislatura no habrá Ronda Sur, no habrá TRAM, no se van a abrir Las Clarisas como nuevo museo…", y ha acusado a Ruz, de no ser "capaz de exigir y de decirle a la Generalitat que Elche es importante, que Elche cuenta y que Elche tiene que avanzar", ha concluido.