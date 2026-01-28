El Consell apunta a 2027 para el inicio de la rehabilitación de Las Clarisas en Elche

La rehabilitación integral del centro cultural Las Clarisas de Elche llegará a principios de 2027, un año después de las primeras estimaciones del Ejecutivo local de PP y Vox. Esa es al menos la pretensión que tiene tanto la Generalitat Valenciana como el Ayuntamiento, que fijaron este miércoles la fecha pese a que hasta el momento sólo está claro el anteproyecto, que marca las líneas generales que tendrá la renovada infraestructura, sin que haya sobre la mesa una partida económica para asumir una obra que se elevaría a los 7,8 millones, según se deduce del proyecto básico ya adjudicado, financiado por la Generalitat con 200.000 euros, y que sirve de punto de partida de un proceso largo pero decisivo para el futuro del edificio.

Salas expositivas

El alcalde, Pablo Ruz, aprovechó este 28 de enero la primera visita a la ciudad de la consellera de Cultura y Educación, Carmen Ortí, para desgranar in situ algunos detalles técnicos de cómo quedaría el antiguo monasterio de La Merced, que más allá de abrirse también a la hostelería con una cafetería, operaría como subsede del Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM), que se establecería en las plantas superiores en algunas de las cinco salas expositivas que se proyectan sobre baños y dormitorios, así como el resto de estancias que quedaron abandonadas en 2007 con la marcha de las monjas.

Ruz insistió en que el objetivo es que el proyecto de ejecución pueda estar adjudicado a finales de 2026, de manera que las obras se desarrollen a lo largo de 2027, siempre supeditadas a la disponibilidad presupuestaria y a la firma de los convenios necesarios entre ambas administraciones.

El alcalde, Pablo Ruz, explica a la consellera Carmen Ortí y a los periodistas cómo será la rehabilitación de Las Clarisas / J.R.Esquinas

En estos momentos, la única cantidad consignada oficialmente es de 200.000 euros, que ha permitido cubrir la redacción del anteproyecto y del proyecto básico. Justo hace un año una veintena de estudios de arquitectura se interesaron por la rehabilitación del convento del siglo XII y a mediados del pasado julio tuvo lugar la primera propuesta de adjudicación a la UTE conformada por el estudio Carlos Campo Arquitectura (encargado del proyecto de Jayton) y Castaño Arquitectos (también inmerso en el restaurante del Parque Municipal).

Fue entonces cuando desde la oposición lamentaban que en el presupuesto autonómico aprobado en mayo solo había fijada la cantidad "irrisoria" de 100.000 euros para las actuaciones en el inmueble. Los socialistas, que valoraron en el pasado mandato convertir en hotel el antiguo convento, han sido muy críticos con el gobierno de PP y Vox y con el propio Consell por la falta de actuaciones sobre el enclave. Incluso el pasado noviembre el diputado autonómico Ramón Abad negaba que la Generalitat Valenciana fuera a sufragar la que en su momento fue una de las promesas electorales del expresident Carlos Mazón, de reconversión de Las Clarisas como subsede del (IVAM). Abad trasladó a este diario la respuesta parlamentaria que dio el entonces conseller de Cultura, José Antonio Rovira en la que señalaba que no tenía claro cuándo el Ayuntamiento iba a iniciar los trabajos.

En respuesta entonces la concejala de Cultura, Irene Ruiz, manifestaba que para los presupuestos de la Generalitat de 2026 iba a existir una línea directa para poder ejecutar el proyecto. Ahora bien, el paso clave a partir de ahora para ambas administraciones, es culminar el proyecto de ejecución, que sería financiado íntegramente por la Generalitat a través de ayudas mientras que será el Ayuntamiento quien corra con la materialización de las obras. Según se explicó durante la visita, la previsión es que este documento esté finalizado antes de que acabe el año, lo que permitiría avanzar en la planificación económica y administrativa de la obra.

Prudencia

La consellera, que evitó concretar compromisos en materia de inversión, apelando a la prudencia presupuestaria, señaló que no existe actualmente una dotación específica para la obra, y cualquier avance dependerá de los presupuestos y de la capacidad financiera de la Generalitat, vino a resumir. Aun así, subrayó la voluntad política de acompañar al Consistorio en la puesta en valor de un espacio que considera “fundamental para la ciudadanía” y para la conservación del patrimonio histórico.

Con lo cual, el encuentro, más allá que para abordar al detalle cómo se desarrollará una las obras de las que se viene hablando desde hace más de una década, sirvió para escenificar sintonía institucional.

Desde el Ejecutivo local se insistió en que la fórmula prevista para financiar la rehabilitación será a través de ayudas y subvenciones autonómicas, un modelo que obligará a encajar el proyecto dentro de los distintos ejercicios presupuestarios. En este sentido, Ruz remarcó que el hecho de que la Generalitat haya asumido ya el coste de los trabajos técnicos previos, se trata de una señal “esperanzadora” que abre la puerta a confiar en que se encontrarán los mecanismos adecuados para completar la financiación de la obra.

Tramitación

La tramitación administrativa será, precisamente, uno de los grandes retos del proyecto. Sobre este punto Ortí trasladó la necesidad de agilizar procedimientos y reconoció que la actual burocracia en materia patrimonial puede llegar a ralentizar intervenciones que, paradójicamente, tienen como objetivo la conservación y mejora de los bienes protegidos. En este contexto, defendió la línea de trabajo que está realizando la Generalitat orientada a la simplificación administrativa.

Precisamente en esa reunión previa a la visita el primer edil le expuso a la titular de Cultura todas las reivindicaciones que sigue teniendo la ciudad en materia educativa y patrimonial, y donde el gobierno autonómico tiene competencias, al hilo que destacó la urgencia de acabar con "burocracia absurda" reduciendo tiempos entre informes, comisiones técnicas y autorizaciones.

Sin calendarios

En cuanto al edificio cultural en cuestión, la hoja de ruta pasa por completar la fase técnica, asegurar la financiación y coordinar calendarios entre Ayuntamiento y Generalitat que hasta la fecha no se han definido.

Aunque 2027 aparece ya como el año de referencia para el inicio y desarrollo de las obras, desde ambas partes se insiste en que los plazos dependerán de factores externos, especialmente de la aprobación de los presupuestos autonómicos y de la evolución de otras prioridades que afectan a la Conselleria, desde donde justifican que la crisis derivada de la dana de Valencia ha condicionado la agenda y los recursos disponibles.