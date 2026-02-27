Ruz carga contra la empresa del pabellón inclusivo de Elche por las planchas que salieron volando: "Se pegaron con cola"

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, atribuyó este viernes a una incorrecta instalación de la cubierta del pabellón inclusivo de Elche el incidente ocurrido el pasado 13 de febrero, cuando varias planchas metálicas salieron despedidas durante un episodio de fuertes rachas de viento, un suceso que volvió a situar en el foco en la infraestructura de cerca de 12 millones que sufrió daños cuando todavía está sin inaugurar, y tras acumular más de un año de retraso en su ejecución.

El regidor confirmó, a preguntas de los periodistas sobre si la apertura se mantendrá el 27 de marzo, que las láminas afectadas no estaban fijadas mediante anclajes mecánicos, sino adheridas con sistemas de pegado, circunstancia que habría facilitado que el vendaval arrancara parte del revestimiento superior del edificio.

“Parece ser que las planchas se pegaron con cola en lugar de fijarse con soportes de hierro”, explicó Ruz, quien aseguró que la empresa constructora ya ha corregido la instalación sustituyendo el sistema por fijaciones metálicas para garantizar la seguridad de la cubierta. "No podía ocurrir que antes incluso de inaugurar el pabellón salieran volando”, criticó Ruz.

El exterior del pabellón, con una grúa, hace meses. / ÁXEL ÁLVAREZ

El episodio se produjo en la tarde del viernes 13 de febrero, coincidiendo con el temporal de viento que afectó a buena parte de la provincia de Alicante y que obligó a activar avisos meteorológicos por riesgo para la seguridad ciudadana.

Las fuertes rachas registradas en Elche provocaron que varias láminas metálicas del pabellón inclusivo se desprendieran y terminaran cayendo sobre la calzada e incluso encima de vehículos estacionados en las inmediaciones del recinto, situado junto al centro comercial l’Aljub. A pesar de la espectacularidad del suceso, no se registraron daños personales.

Apilado

Tras el desprendimiento, brigadas municipales acudieron de inmediato para retirar el material, que fue trasladado y apilado en un solar próximo a la instalación deportiva, mientras agentes de la Policía Local acordonaban el perímetro para evitar el tránsito de peatones ante el riesgo de nuevas caídas.

El Ayuntamiento también procedió al cierre temporal de uno de los accesos viarios hacia el centro comercial como medida preventiva. Aquel mismo día, el fuerte viento provocó múltiples incidencias en el municipio, entre ellas la caída de un árbol sobre varios vehículos en la calle Pío Baroja. El Consorcio Provincial de Bomberos contabilizó cerca de un centenar de intervenciones en la provincia relacionadas con elementos desprendidos en cubiertas, placas solares, árboles o mobiliario urbano.

La situación llevó además al Consistorio a decretar el cierre preventivo de parques, huertos urbanos y espacios públicos, así como la suspensión de actividades al aire libre ante la alerta meteorológica activada por la Agencia Estatal de Meteorología.

Inauguración

Pese al impacto del suceso y las dudas generadas sobre el estado de la infraestructura, el Ayuntamiento mantiene sin cambios el calendario de apertura. El primer edil confirmó que la inauguración oficial del pabellón inclusivo será el 27 de marzo, coincidiendo con un partido de balonceso adaptado entre la selección española e italiana.

La instalación está llamada a convertirse en un equipamiento estratégico para el deporte inclusivo a nivel autonómico y supondrá además un importante aumento de actividad en el entorno comercial y viario de l’Aljub.

Precisamente este incremento de afluencia ha llevado al gobierno municipal a acelerar actuaciones paralelas de movilidad y aparcamiento en la zona, conscientes de que la apertura del pabellón marcará un antes y un después en la intensidad de uso de todo el sector.