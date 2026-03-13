Héctor Díez (PSOE): “Da igual Mazón que Pérez Llorca porque Elche sigue sin obras de la Generalitat”

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en Elche, Héctor Díez, aseguró este viernes que los primeros cien días de mandato del presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, no han supuesto ningún cambio para la ciudad y sostuvo que los grandes proyectos pendientes del Consell continúan sin avances ni calendario. “Da igual Mazón que Pérez Llorca, son la misma inacción, porque Elche sigue sin obras de la Generalitat”, afirmó el dirigente socialista al hacer balance de este inicio de etapa en el Gobierno valenciano.

Díez enmarcó su valoración en la falta de ejecución de algunas de las principales actuaciones comprometidas para el municipio y en la ausencia, según denunció, de respuestas efectivas a necesidades básicas que siguen pendientes de financiación autonómica. A su juicio, el relevo al frente del Consell no ha alterado la situación de bloqueo que, según mantiene el PSOE, afecta a distintos proyectos clave para Elche.

Proyectos sin fechas ni avances

El portavoz socialista señaló que, transcurridos estos cien primeros días, los grandes planes de la Generalitat para la ciudad siguen sin concreción en esta legislatura. Entre ellos citó la Ronda Sur, el tranvía —del que recordó la promesa de 195 millones de euros y su supuesto funcionamiento para 2027— y el futuro Museo de Arte Contemporáneo en el antiguo convento de Las Clarisas.

A esa relación añadió otras actuaciones que, según sostuvo, permanecen paralizadas o sin horizonte definido. Entre ellas mencionó el bloque quirúrgico del Hospital General de Elche, la finalización del desdoblamiento de la carretera de Santa Pola y la falta de cualquier perspectiva de un segundo Plan Edificant para continuar con la modernización de colegios e institutos del municipio.

La rotonda que debe servir de enlace entre la primera fase de la Ronda Sur y el segundo tramo del vial, en una imagen de este lunes. / Áxel Álvarez

Casi 20 millones pendientes

Díez vinculó también su crítica a la situación económica con la que, según explicó, se cerró el presupuesto municipal de 2025. El edil socialista aseguró que el Ayuntamiento terminó el ejercicio con una deuda cercana a los 20 millones de euros por parte del gobierno valenciano del PP, correspondiente al pago de servicios y actuaciones ya comprometidas.

Según detalló, esa cantidad afecta a conceptos como Servicios Sociales, el Edificant, el Fondo de Cooperación Municipal o la subvención prevista para el bloque 8 de San Antón. El portavoz del PSOE recalcó que esa situación sigue sin resolverse después de los primeros cien días del nuevo presidente de la Generalitat, lo que, en su opinión, agrava la falta de respuesta autonómica hacia Elche.

Críticas a Pablo Ruz

El dirigente socialista dirigió además parte de su intervención al alcalde de Elche, Pablo Ruz, al que reprochó una actitud desigual según la administración a la que se dirija. Díez sostuvo que el regidor se muestra “muy valiente” cuando carga contra el Gobierno de España, pero “muy blandito” cuando tiene que exigir inversiones y pagos pendientes a la Generalitat gobernada por el PP.

En ese contexto, añadió que el alcalde utilizó este jueves la sala de prensa del Ayuntamiento para, según denunció, insultar al PSOE y al Ejecutivo central, un hecho que el Grupo Socialista anunció que llevará al Síndic de Greuges. Para Díez, esa forma de actuar puede beneficiar políticamente al propio alcalde, pero resulta “muy negativa para Elche”, al no traducirse, según sostiene, en una defensa firme de los intereses de la ciudad ante Valencia.