Geometría, oro y símbolos ancestrales: así es la nueva exposición en Elche que desafía las tendencias
La muestra retrospectiva de la valenciana Silvia Navarro podrá visitarse hasta el 27 de septiembre en la sala de exposiciones temporales del Museo de Arte Contemporáneo
Repaso a más de cuarenta años creando símbolos, geometrías y referencias a culturas ancestrales. Son algunas de las claves para entender la obra de la artista valenciana Cristina Navarro después de que la sala de exposiciones temporales del Museo de Arte Contemporáneo (MACE) de Elche haya abierto una muestra retrospectiva bajo el nombre Evolución y Síntesis: 1989-2026. Este trabajo podrá visitarse hasta el próximo 27 de septiembre de martes a sábado de 10 a 14 horas y de 15 a 18 horas, así como domingos y festivos de 10 a 14 horas. La exposición no solo ofrece una revisión cronológica de la obra de Navarro, sino que pone el foco en aquello que ha convertido su trabajo en una propuesta singular dentro del panorama artístico contemporáneo: un lenguaje visual propio, alejado de corrientes y tendencias.
Introspección
A través de pinturas, móviles y composiciones realizadas con pan de oro y plata, la artista crea un universo visual reconocible que invita al espectador a detenerse y observar desde la calma. Frente al ritmo acelerado de gran parte del arte contemporáneo actual, la muestra reivindica la contemplación, la introspección y una relación más pausada con la obra artística. La concejala de Cultura, Irene Ruiz, destacó durante la presentación que la exposición permite recorrer “la vida y obra de una artista con una trayectoria internacional extraordinaria y un lenguaje artístico muy personal”. La artista explicó que la exposición está dividida en dos grandes bloques. El primero recorre la evolución de su trayectoria desde finales de los años ochenta, mientras que el segundo se centra en su etapa más reciente, denominada “Síntesis”, donde su lenguaje plástico alcanza una mayor depuración formal y conceptual.
Por su parte la titular de Cultura recordó además que Navarro fue la autora del cartel del Misteri d’Elx 2024, una obra en la que ya estaban presentes algunos de los elementos más característicos de su trabajo, como el protagonismo del azul, el dorado y las composiciones geométricas.
Proyección internacional
Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Politécnica de Valencia, Navarro ha desarrollado una carrera con presencia en galerías y espacios culturales de países como Italia, Estados Unidos, Bélgica, Holanda o Suiza, además de participar en diferentes ferias y proyectos internacionales de arte contemporáneo. Ahora, con parada en Elche, la autora ha agradecido al Ayuntamiento y al equipo del museo la oportunidad de exponer en el MACE asegurando que “es un honor y un privilegio poder mostrar esta exposición en una sala como esta”. Navarro ha explicado que la muestra está dividida en dos partes diferenciadas: una primera que recorre la evolución de su trayectoria artística y una segunda centrada en su etapa más reciente, denominada “Síntesis”.
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