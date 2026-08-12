Del Misteri al Camp d'Elx: así ha sido el segundo día del Racó de INFORMACIÓN

El Racó de INFORMACIÓN abrió por segundo día este 12 de agosto en el Paseo de la Estación, coincidiendo con las Fiestas de Elche. El recinto está en marcha desde las 12 horas aproximadamente hasta pasadas las 14 horas, una vez concluidas las mascletàs a escasos metros en la avenida del Alcalde Vicente Quiles. El Racó permanecerá abierto hasta el 14 de agosto, día de la Roà. Durante esta segunda jornada pasaron por el lugar representantes del Patronato del Misteri como el propio presidente, José Manuel Sabuco, que a los micrófonos de InformaciónTV señaló cómo están desarrollándose los ensayos generales de La Festa hasta que el próximo viernes se inicien las representaciones del drama sacrolírico.

Estuvo acompañado de patronas del Misteri como Maria Dolores Mulá o la restauradora municipal Gemma Mira. Por el racó pasaron, además de infinidad de vecinos, el decano del Ilustre Colegio de Abogados (ICAE) Diego García. En el plano académico acudió el presidente del Consejo Social de la Universidad Miguel Hernández, Joaquín Pérez Vázquez, entre otros ilicitanos como Juanjo Mateo, que al igual que otros residentes de pedanías como Torrellano o El Altet es uno de los abanderados contra las campas ilegales que se están comiendo terreno agrícola y mermando la capacidad de aparcamiento en entornos urbanos.

Ya en el terreno festero acudieron varios representantes de comisiones así como el presidente de la Unió de Festers del Camp d'Elx, Andrés Coves. A nivel musical también pasó por el racó el cantante ilicitano Dani Mixtika, que actuará este 13 de agosto de 02:00 a 03:30 horas en la barraca joven del parking de la UMH.