J. R. Esquinas

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Reacciones del dibujante Manuel Martínez Torres tras su último libro inspirado en paisajes de Elche

Manuel Martínez Torres acumula una larga trayectoria artística, de más de cuatro décadas, que comparte junto a su mejor amigo, el caballete. Se trata de un oficio que, tal y como expresa el artista, requiere una enorme concentración ya que, en este caso, son dibujos hechos al instante, sin siquiera realizar bocetos a lápiz. Más información