No es ningún secreto que la defensa del Elche es la línea más señalada en esta nefasta temporada que, hasta el momento, está completando el cuadro franjiverde. Por eso, de cara al mercado invernal, Pablo Machín se afanó a pedir centrales para tratar de reconducir la situación y obrar el milagro de la permanencia.

De momento han llegado dos, Lisandro Magallán y José Ángel Carmona. A estos se le añade la incorporación, ya cerrada en agosto, de Lautaro Blanco, un lateral izquierdo. Si depende de los deseos de Machín la incorporación de zagueros aún no se ha cerrado. Quiere más. En concreto, a uno más, con nombre y apellido.

Aridane Hernández es el principal objetivo del Elche para cerrar su defensa. El central de Osasuna, de 33 años, es el futbolista que anhela el técnico soriano para completar su nueva nómina de defensores, que prácticamente cambiaría por completo con respecto a la que inició la temporada. Machín, además, no oculta su objeto de deseo.

«Aridane se adapta perfectamente a la posición en el eje de la defensa y yo estaría encantado de que viniera, pero se tienen que poner de acuerdo entre los clubes. Me consta que ha entrenado bien durante la temporada y es el prototipo de futbolista que necesitamos», manifestó Machín.

El central cumple su sexta temporada en las filas de Osasuna, club al que llegó en 2017, en Segunda, y con el que logró el ascenso el año siguiente. En la 2019/20 firmó su mejor curso en la máxima categoría: 29 partidos y 3 goles. Por condiciones físicas y veteranía cumple el perfil deseado por el Elche. A favor del conjunto ilicitano pueden jugar la buena relación que mantiene con Sergio Mantecón, secretario técnico, y sus vínculos familiares con Elda.

Hasta el próximo día 31, el Elche tratará de contentar a su entrenador y fichar a Aridane. La negociación está abierta y depende, especialmente, de la postura del club navarro para dejarle salir. En Liga, hasta el momento, solo ha participado en 4 partidos. Aridane se sumaría de este modo a Magallán y Carmona como refuerzos para la zona defensiva tan maltrecha del Elche. Los dos futbolistas que ya lucen la franja verde en el pecho han llegado para ocupar el perfil derecho de la línea: el argentino como central y el andaluz bien como central o bien como lateral o carrilero.

Ni seguridad ni continuidad

La defensa del Elche ha sido un quebradero de cabeza para todos los entrenadores de este curso. El equipo más goleado de Primera no ha tenido ni seguridad ni continuidad en su zaga, por lesiones, sanciones y rendimiento.

En toda la campaña, el Elche únicamente ha repetido defensa titular en una ocasión. Fue en los partidos contra Almería (1-1) y Real Sociedad (0-1) en las jornadas 2 y 3. Entonces, Francisco alineó una línea de cuatro hombres atrás con Pol Lirola y Mojica en los laterales y con Enzo Roco y Pedro Bigas como centrales.

DEFENSAS TITULARES DEL ELCHE EN LA 2022/23 Betis: Palacios, John, Roco, Bigas Y Mojica Almería: Pol Lirola, Roco, Bigas y Mojica Real Sociedad: Pol Lirola, Roco, Bigas y Mojica Villarreal: Palacios, Roco, Bigas y Clerc Athletic: Pol Lirola, Roco, Bigas y Nico Barcelona: Palacios, John, Verdú, Bigas y Clerc Rayo Vallecano: Pol Lirola, Palacios, Fede Fernández, Diego González y Clerc Mallorca: Josan, Palacios, Verdú, Bigas y Clerc Valencia: Josan, Palacios, Roco, Bigas y Clerc Real Madrid: Palacios, Verdú, Bigas y Clerc Espanyol: Palacios, Roco, Verdú, Bigas y Clerc Getafe: Pol Lirola, Roco, Verdú, Bigas y Clerc Valladolid: Pol Lirola, Roco, Bigas y Clerc Girona: Pol Lirola, Roco, Diego González y Clerc Atlético: Palacios, Diego González, Verdú, Bigas y Clerc Celta: Morente, Palacios, Diego González, Bigas y Clerc

A partir de entonces se entró en una vorágine de cambios (incluso durante los mismos partidos por expulsiones en los primeros tiempos, como ocurrió frente a Betis, Barça y Atlético) que verán su continuidad en Cádiz, ya que Machín no podrá repetir zaga por la sanción de Bigas. Para el partido de mañana, el preparador franjiverde espera contar ya tanto con Carmona como con Magallán. El primero incluso apunta al once titular, mientras que del segundo hay recelo por su estado físico, que aún no es el idóneo. Irá convocado y podría tener minutos.

En las 16 jornadas de Liga de la 2022/23, los diferentes técnicos del Elche han empleado en 9 ocasiones una defensa de cinco (3 puntos en esos compromisos) y 7 veces una de cuatro (1 punto). Con Machín parece haber poco debate, ya que el soriano tiene como esquema predilecto el de tres centrales con dos carrileros. Sus peticiones para reforzar el equipo así lo confirman, ya que ve fundamental asentar el eje de la zaga para poder crecer a partir de una mejoría defensiva. El Elche está dispuesto a hacer borrón a través de una defensa nueva. La duda es si está a tiempo de ello.