El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha dicho este miércoles que Vox "no odia ni a los inmigrantes ilegales, ni a los legales, ni a los menores extranjeros no acompañados", sino a los "políticos progres que los traen, les mienten, les condenan a ellos a la delincuencia y a nosotros a la inseguridad".

La Fiscalía Provincial de Madrid ha incoado diligencias contra Vox para investigar un presunto delito de odio por un cartel electoral que compara el dinero dedicado a una pensión de jubilación con el de mantener a los menores extranjeros no acompañados (menas), y que ha sido criticado por representantes del PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid.

Abascal se ha referido a este asunto en un mitin en el distrito de Hortaleza, donde se sitúa un centro de primera acogida de menores al que Vox se ha referido en diversas ocasiones, al que han asistido más de un centenar de personas y que la policía ha blindado con varios furgones y mucha presencia policial.

El presidente de Vox ha insistido en que "no es aceptable" que a los que traen "ilegalmente" y "sueltan por las calles convirtiéndolas en inseguras, atemorizando a la gente y cometiendo robos, no pueden costarnos 4.700 euros al mes, mientras nuestras abuelas cobran pensiones de 426 euros".

"Hoy lo hemos puesto en un cartel y se han puesto nerviositos al unísono (...), ha salido el criminal de Galapagar (en alusión a Iglesias) a llamarnos nazis y a decirnos que nos va a denunciar, y eso lo hace el que se paseaba por las herriko tabernas aplaudiendo a ETA diciendo que era perspicaz, la banda terrorista que asesinó a nuestros compatriotas".

También se ha referido Abascal a la Fiscalía, "la fiscalía de la señora (fiscal Dolores) Delgado, pareja de Garzón, porque están todos en el ajo, que van a investigar a Vox por delito de odio".

"Que la Fiscalía nos retire el cartel, y que luego suba a esta tribuna durante esta campaña electoral y nos arrebate el micrófono porque lo vamos a decir todos los días, vamos a defender a los españoles, decir la verdad, que aquí no se va a callar nadie", ha dicho Abascal.

A su juicio, lo que intentan es "impedir" que la voz de Vox se oiga con "claridad" y ha asegurado que no van a lograrlo porque no han dicho "ninguna mentira" y no les van a condenar "por decir la verdad".

A continuación, ha señalado que según el sindicato unificado de Policía, tres de cada cuatro menores detenidos en Madrid son "menas", y ha enumerado una decena de titulares de medios de comunicación denunciando delitos cometidos por extranjeros.

Además, ha criticado a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por pensar que "los menas son menores que necesitan protección", y ha dicho que si necesitan protección "se vayan con sus padres a su país" y "si son delincuentes y no españoles" se vayan "a las cárceles de su país, fuera de España".

También ha cargado contra Ayuso por asegurar que va a mantener el toque de queda y las restricciones cuando decaiga el estado de alarma, y ha asegurado que "no nos van a encerrar" y que Vox acudirá a los tribunales para recurrirlo.

"Es una completa ilegalidad, vamos a recurrirlo en los tribunales. No lo pueden hacer legalmente. Ni Sánchez ni Ayuso nos van a encerrar más en las casas", ha aseverado.

Además, ha reprochado que el PP se presente a las elecciones diciendo "comunismo y libertad", mientras apoya la ley de infancia o la ampliación del estado de alarma, y ha añadido al respecto: "Nosotros nos atrevemos a decir PSOE, Podemos, PP o libertad".