Desde sus inicios profesionales, el doctor Andrés Valdés es pionero en la técnica de implantes y dientes fijos, dedicándose en exclusiva a la cirugía oral y a la implantología. Esta superespecialización es la que le ha permitido establecer unas pautas de trabajo con resultados probados y fiables.

La implantología avanzada ayuda a dar solución a situaciones clínicas desfavorables y donde la implantología convencional no puede llegar porque no existe suficiente cantidad de hueso. Hoy entrevistamos al doctor Andrés Valdés, cirujano maxilofacial y especialista en Implantología avanzada de IMED Dental Elche, para resolver todas las dudas acerca de estas técnicas de última generación.

Cómo experto en implantología, ¿Qué es la implantología avanzada?

Podemos considerar la implantología avanzada como aquellos tratamientos en los que el paciente presenta una notable ausencia de hueso en el lugar donde deberían alojarse los implantes tradicionales; esto nos obliga a renunciar al procedimiento convencional, y a recurrir a estrategias diferentes, que básicamente son dos, bien regenerar el hueso perdido, o bien buscar un anclaje de los implantes en lugares diferentes como algún arbotante anatómico o en sitios distantes al maxilar, como puede ser el hueso malar.

Las técnicas de implantología avanzada nos ayudan a dar solución a situaciones clínicas desfavorables y donde la implantología convencional no puede llegar porque no existe suficiente cantidad de hueso para el anclaje de implantes convencionales. Se precisan técnicas de aposición de hueso, técnicas de expansión de cresta o técnicas de elevación de seno, entre otras, para solucionar estos casos extremos.

También podemos considerar técnicas de implantología avanzada a los procedimientos de All-on-4 y All-on-6 con carga y función inmediata.

Beneficios de la implantología avanzada

Los implantes con tecnología avanzada generalmente aportan a los pacientes más comodidad y seguridad. Podemos hablar de beneficios a distintos niveles.

Uno de los beneficios de la implantología avanzada es la reducción de los tiempos del proceso.

Por otro lado, se minimizará la pérdida ósea que se suele producir tras una extracción del diente. Los implantes dentales evitan la pérdida de hueso que normalmente se produce debajo de los dientes perdidos. Al preservar el hueso, generalmente se puede mantener la estabilidad de los dientes naturales, así como el tamaño y la forma de su mandíbula.

Por último, el hecho de que puedas salir de la clínica con el diente implantado en la misma sesión te aporta un gran beneficio estético.

¿Qué son las técnicas all-on-6 y all-on-4?

Las técnicas All on 4 y All on 6 consisten en ofrecer a las personas que sufren una pérdida total o parcial de sus dientes una prótesis dental de arcada completa fija sobre cuatro implantes dentales, en el caso del All on Four, o de seis, en All on Six el mismo día de la intervención. Es un procedimiento rápido y muy seguro y con gran aceptación por parte de los pacientes. Se puede realizar con anestesia local o con anestesia local y sedación endovenosa según se trate de un maxilar o dos maxilares.

¿Qué pasa con aquellos pacientes a los que les han dicho que no tienen suficiente hueso?

Que afortunadamente la implantología ha evolucionado y que hay soluciones concretas para cada caso. Existe la falsa creencia de que si un paciente tiene poco tejido óseo en los huesos maxilares no podrá ser candidato a un implante dental; sin embargo, es completamente falso.

Existen diversos métodos y técnicas, como la regeneración ósea, que permiten rehabilitar los huesos mediante ciertos tratamientos. Los injertos óseos en sus diferentes modalidades así como la digitalización de los procedimientos clínicos ha supuesto un indudable avance en la terapia implantológica. También los avances en los biomateriales han contribuido a mejorar los resultados de este tipo de tratamientos y garantizar unos resultados más predecibles. Otras veces el paciente no tiene suficiente altura ósea en el maxilar posterior, y esto lo solucionamos con técnicas de elevación de seno. Se trata de un procedimiento quirúrgico muy consolidado y con altas tasas de éxito.

¿Se necesitan varias intervenciones para rehabilitar una boca completa?

Actualmente y gracias al equipo tecnológico, médico y humano con el que contamos en IMED dental, trabajamos para que el paciente en 24 horas recupere su sonrisa y su calidad de vida. En una misma sesión extraemos los dientes irrecuperables o catastróficos en caso de que los haya, colocamos los implantes y sobre ellos, unas horas después, colocamos los dientes fijos inmediatos, lo que en términos odontológicos llamamos “carga inmediata y función inmediata”.

Después de un periodo que oscila entre los tres a cinco meses, cuando ha finalizado el periodo de osteointegración, se sustituye la prótesis provisional por una prótesis definitiva completamente fija anclada a los implantes.

¿Es importante el material que se utiliza en los implantes?

Sí. Y en IMED Dental solo trabajamos con materiales de alta calidad. Los implantes son fabricados con titanio puro, totalmente biocompatible con el cuerpo humano.

¿Qué ventaja tiene poner un implante en IMED Dental?

IMED Dental forma parte de IMED Hospitales y al estar integrado dentro de este, ofrecemos a nuestros pacientes toda la seguridad que un entorno hospitalario puede dar a un servicio de odontológico avanzado. Quirófanos propios y servicio de urgencia las 24 horas del día los 365 días del año.

Además, ofrecemos una asistencia personalizada con la mayor tecnología y un experimentado equipo formado por odontólogos y cirujanos maxilofaciales

