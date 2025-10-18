«Humanizamos la asistencia sanitaria, con un acompañamiento integral a la paciente»

Con motivo del Día Mundial del Cáncer de Mama, el Dr. Lorenzo Rabadán, especialista en HLA Clínica Vistahermosa, nos habla sobre cómo la cercanía y la comunicación directa con las pacientes pueden marcar la diferencia en el diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad. Su innovador enfoque de «mesa redonda» busca humanizar la medicina, poner a la paciente en el centro y ofrecer una atención de calidad y empática.

¿Cómo contribuye su enfoque de «mesa redonda» a mejorar la comunicación con las pacientes de Cáncer Mama?

En la Comunidad Valenciana se diagnostican unos 3.500 casos al año y cerca de 36.000 en toda España. Una de cada ocho mujeres desarrollará un cáncer de mama a lo largo de su vida, por eso el diagnóstico precoz es fundamental. La supervivencia global ronda el 86%, pero en los casos detectados en fases iniciales alcanza el 100% a los cinco años. Tenemos la suerte de contar con uno de los programas de cribado más avanzados del país, que se realiza entre los 45 y 75 años, tanto en hospitales públicos como privados. Respecto a la mesa redonda, buscamos humanizar el sistema sanitario. Eliminamos barreras físicas, nos sentamos a la misma altura que las pacientes y sus familias y dejamos el ordenador a un lado. Así creamos un espacio de comunicación directo, empático y de confianza, donde la paciente siente desde el primer momento que somos un equipo.

Es conocido por su gran cercanía con las pacientes, ¿Qué beneficio produce esto en ellas?

Pues uno muy importante, ya que recibir el diagnóstico puede generar, un impacto muy grande, especialmente cuando se da en mujeres jóvenes. Cuando una paciente entra en consulta, sé que en los próximos minutos voy a cambiarle la vida a ella y a su familia. Por eso, la humanidad, la honestidad y la profesionalidad son esenciales. Le explico que esto se cura en un 90% de los casos, que hoy los tratamientos son menos agresivos y que no está sola. Esa cercanía marca la diferencia, ya que aporta tranquilidad, confianza y esperanza.

¿Qué medidas se han tomado en HLA Vistahermosa para ofrecer una atención más rápida y humana?

En muchos hospitales pueden pasar hasta 60 días desde la primera consulta hasta la cirugía o el tratamiento. A mí eso me parece inaceptable. Por eso, hemos creado la figura de la gestora de casos, una profesional que coordina todas las citas y actúa como ángel de la guarda de la paciente. Así, ella no tiene que preocuparse de nada: nosotros gestionamos las pruebas, las autorizaciones y las consultas. Además, tenemos un equipo multidisciplinar de oncólogos, radiólogos, ginecólogos, patólogos y cirujanos plásticos, que se reúne semanalmente y también de forma inmediata si un caso lo requiere. Si hace falta crear consultas extras, lo ponremos a disposición para que ninguna paciente espere más de lo necesario.

¿Cómo se aborda el cáncer de mama desde un enfoque multidisciplinar e integral?

La medicina actual funciona en base a equipos multidisciplinares. La paciente está en el centro y nosotros giramos en torno a ella. Nos coordinamos para que no tenga que ir de una consulta a otra, sino que seamos nosotros quienes nos ajustamos a su ritmo y necesidades. Además de la parte médica, incorporamos coaching oncológico, nutrición y fisioterapia. El coach acompaña a la paciente y su familia desde el diagnóstico hasta el final del tratamiento, ayudando en la gestión emocional y el duelo. Además, hoy conocemos el valor que tienen los niveles de felicidad de los pacientes en la evolución de sus enfermedades. Esto está plenamente demostrado en pacientes con enfermedad cardiovascular, con diabetes, con otro tipo de enfermedades crónicas, en las que buenos niveles de felicidad se traducen en un 30% menos de reingresos en urgencias o un 30% menos de necesidad de consultas por su enfermedad.También cuidamos la nutrición, que puede influir en la evolución de la enfermedad, y la actividad física, ya que está demostrado que el ejercicio durante y después del tratamiento reduce el riesgo de recaídas. Por último, ofrecemos pruebas genéticas a pacientes y familiares para evaluar riesgos y diseñar seguimientos personalizados o incluso cirugías preventivas en los casos necesarios.

Bajo la filosofía de que «los proyectos son las personas», ¿cómo se refleja esto en su unidad?

Tiene un doble significado. Por un lado, el equipo: somos médicos con mucha experiencia que hemos unido esfuerzos y conocimiento para construir este proyecto. Por otro lado, esta frase tiene otro significado y hace referencia a las personas, a que el centro de nuestro proyecto de la Unidad de Mama son las personas a las que tratamos. Al final somos personas que estamos tratando a otras y tratarlas con humanidad es muy importante.

¿Qué mensaje de esperanza le gustaría transmitir con motivo del Día Mundial del Cáncer de Mama?

Quiero transmitir confianza. Las tasas de supervivencia del cáncer de mama son muy altas y mejoran cada año gracias a la innovación que tenemos de la mano del Instituto de Innovación en Oncología, Aurora. Hoy realizamos cirugías más precisas y menos agresivas, radioterapia en ciclos cortos y tratamientos, como la inmunoterapia, con menos efectos secundarios.También estamos trabajando para cambiar la relación de los pacientes con el sistema sanitario. Que los pacientes puedan tener una comunicación directa y fluida con nosotros para adaptarnos a sus necesidades. Por otro lado, pretendemos dar un tratamiento integral, no solo atacar el cáncer, sino otros aspectos que mejoren la calidad de vida y los resultados de los pacientes. Durante este proceso la escucha activa, el establecimiento de objetivos, la búsqueda y el dotar de herramientas a los pacientes para vivir esta experiencia de una manera protegida es muy importante. En definitiva, tratamos de ofrecer a los pacientes un acompañamiento médico integral y humanizado.

Ubicación y contacto

Para más información consulta su página web

Teléfono para solicitar información: 965 26 80 00 / 965 26 42 00

Teléfonos para solicitud de citas: 965 23 50 50 / 966 70 93 12

Whatsapp: 696354290

Email: info@hlavistahermosa.com