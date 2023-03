Danielle Shap, una madre británica de 45 años, tuvo que "pelear" para registrar el nombre compuesto que deseaba para su hija recién nacida, que incluía el de un conocido personaje de Disney. El empleado del Registro Civil sugirió inicialmente a Danielle reconsiderar el nombre por temor a que su hija pudiera ser objeto de burlas. Sin embargo, la mujer no se dejó intimidar y decidió mantener su idea, alegando que era único y especial para ella y su pareja.

Danielle ha relatado a The Sun que el funcionario le preguntó "si hablaba en serio". Tras eso la animó a irse "y pensar seriamente en el nombre que había elegido". No obstante, ella se mantuvo firme en su decisión y explicó que "el nombre completo de mi hija es Lola Cenicienta. Nació al filo de la medianoche y es mi princesita. No cambiaría su nombre por nada".

El empleado aceptó finalmente registrar el nombre de la niña, aunque primero tuvo que verificar si "Cenicienta" era una marca registrada. Tras recibir el visto bueno, Danielle ironizó con que "pensé que dar a luz sería lo más difícil".

A pesar de las opiniones encontradas sobre el nombre de su hija, Danielle está feliz con su decisión y afirma que "todo el mundo tiene una opinión sobre el nombre de mi hija y no me importa. Ella es mi Cenicienta y le va perfecto".

El motivo por el que ha llamado Cenicienta a su hija

El artículo del diario británico también menciona que las reglas británicas sobre los nombres de bebés son bastante liberales y solo existen restricciones en casos excepcionales, como nombres ofensivos o que tengan implicaciones de marca registrada.

Danielle compartió la razón detrás de la elección del nombre diciendo que "tenía un significado muy especial para mí y su padre. Nuestra primera cita había sido para ver la película Cenicienta protagonizada por Lily James cuando se estrenó en 2015. Nuestra pequeña niña nació justo después de la medianoche y sentimos que era el universo que nos decía que la llamáramos Cenicienta".

La madre también reveló que, aunque algunos miembros de la familia se sorprendieron al principio, la mayoría adora la combinación de nombres. "Cenicienta es perfecta para mi princesita", sentencia orgullosa.

Danielle no es ajena a los nombres inusuales, ya que ella misma adoptó el apodo de "Jessica Rabbit" cuando comenzó a bailar burlesque a los 30 años para ponerse en forma.

Danielle espera que su historia inspire a otros padres a elegir nombres únicos y significativos para sus hijos, sin temor a las opiniones ajenas.