Dos detenidos por tráfico de drogas en un club cannábico a cien metros de la Comisaría Provincial de Alicante

A unos cien metros de la Comisaría Provincial de Alicante, sin licencia y traficando presuntamente con drogas. Así operaba un club cannábico ilegal donde la Policía Nacional detuvo este pasado miércoles a dos jóvenes por tráfico de drogas e intervino 8.166 gramos de marihuana en cogollos, 626 gramos de hachís y 3.330 euros en efectivo.

Los arrestados son una joven de 23 años y un joven de 21 años, ambos de nacionalidad colombiana, y la Policía Nacional busca a un hombre que alquiló el local y figura como presidente de la asociación cannábica. En el club investigado presuntamente se dispensaba de forma ilegal la droga a los clientes y salían con ella sin consumirla en el establecimiento, que es lo autorizado por ley en las asociaciones que funcionan de forma legal.

La intervención en el club social de cannabis se produjo el pasado miércoles por la tarde en el local donde operaba en la avenida Óscar Esplá, situado aproximadamente a unos cien metros de la Comisaría Provincial de Alicante. La actuación llevada a cabo por agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Brigada Provincial de Policía Judicial se inició tras unas pesquisas emprendidas por efectivos del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) de la Comisaría de Distrito Centro.

Agentes del GOR detectaron a principios del pasado abril que en la asociación cannábica abierta en un bajo situado muy cerca de la Comisaría Provincial podían estar utilizándola como tapadera para traficar con sustancias estupefacientes, al margen de la legalidad. Por ello, durante el mes de abril realizaron varios dispositivos de vigilancia para verificar sus sospechas.

Vigilancias

Así, el pasado 7 de abril vieron entrar en el club a una pareja mientras esperaba fuera un hombre que les acompañaba. Al salir la pareja, el varón salió corriendo al detectar la presencia policial, pero fue alcanzado y denunciado por tenencia de sustancia estupefaciente que presuntamente había comprado en el club. Al mismo tiempo trataron de abordar a la mujer y el tercer hombre que esperaba fuera agredió a un policía para tratar de evitar que retuviera a la chica, por lo que ambos acabaron detenidos por atentado, resistencia y desobediencia, además de la denuncia por tenencia de droga.

Una semana más tarde, la Policía organizó otra vigilancia de madrugada y cuando salió una clienta pudo observar a un trabajador que abrió la puerta. Las pesquisas continuaron el 29 de abril, cuando vieron a un extranjero salir del club y tras seguirlo tiró al suelo un porro de marihuana que reconoció haber comprado en la asociación. Al día siguiente detectaron a otro comprador que salió del local con tres porros y poco después identificaron a un joven que salió del establecimiento con varios sobres que contenían 685 euros.

Una vez comprobadas las sospechas de la presunta actividad ilícita por parte de los agentes del GOR de la Comisaría Centro, los investigadores de la UDYCO asumieron el caso y comprobaron que el establecimiento no tenía autorización para funcionar como club cannábico. Asimismo, detectaron en redes sociales comentarios de usuarios que elogiaban el local por disponer de "la mejor hierba de Alicante".

La Policía verificó que no figuraba en el registro nacional de asociaciones cannábicas y que habían tenido quejas por ruidos y olores que derivaron en una inspección de la Policía Local y el posterior decreto de suspensión de la asociación por parte del Ayuntamiento de Alicante al ser ilegal y no haber presentado ni siquiera una solicitud de autorización en el consistorio alicantino.

Los agentes de la UDYCO acabaron solicitando autorización judicial para realizar una entrada y registro y el pasado miércoles se personaron los agentes en el local de la avenida Oscar Esplá número 19 poco antes de las cuatro de la tarde. Al acceder al club, donde había dos clientes y dos trabajadores, una joven salió corriendo hacia una dependencia donde tenían el almacén y se encerró.

La Policía forzó la puerta para accer y sorprendió a la joven manipulando una caja en la que había gran cantidad de marihuana y dinero en efectivo. Esta joven y un varón que también trabajaba en el club fueron detenidos y la Policía intervino en el registro algo más de ocho kilos de marihuana en cogollos, 626 gramos de hachís, siete básculas de precisión y 3.330 euros.

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El contrato de arrendamiento del local está a nombre de otra persona que aún no ha podido ser localizada por la Policía y que al parecer es el presidente del club cannábico investigado.