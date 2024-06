Críticas masivas por parte de médicos a Cristina Pedroche por sus comentarios en ‘El hormiguero’

Cristina Pedroche siempre está en el ojo del huracán. Desde sus vestidos de Nochevieja a sus declaraciones, la presentadora vallecana siempre es titular de multitud de noticias en cada intervención que hace en televisión. Y esta última visita realizada a ‘El hormiguero’ no ha sido menos, pues ha ido a presentar su libro, pero, además, ha realizado declaraciones que no han gustado nada en redes sociales.

El rostro de Atresmedia llegó a comentar en la entrevista concedida a Pablo Motos que hacía castings a sus pediatras: “Voy por el quinto. Es que soy una enferma de la información y les hago muchísimas preguntas y necesito que me convenzan. Hay grandísimos profesionales, pero también hay muchas cosas que tenemos que mejorar. Los médicos pasan tanto tiempo trabajando que no tienen a penas posibilidad de formarse y actualizarse”.

Estas declaraciones han hecho estallar a los usuarios de X, que en el propio vídeo del momento, subido por la cuenta del programa, comentaban cosas como que “Y para colmo dice: yo me he informado y estudiado tanto que si un pediatra me dice algo y yo no creo que tiene razón (ojo, ella evalúa al pediatra) me cambio de pediatra. Es sublime, pero esto muestra el mundo influencer de pacotilla.

Otros han sido un poco más suaves y han comentado que “la incertidumbre acompaña siempre a la maternidad, y es comprensible. La relación médico-paciente se basa en la confianza mutua, preguntar es bueno y necesario. Sin embargo, me permito desaconsejar que las visitas al pediatra se conviertan en un "casting", por salud”, mientras que algunos se lo toman con humor y escriben “Pobrecitos los profesores cuando la niña empiece a ir al cole”.