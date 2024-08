Montse Suárez habla alto y claro sobre la condena de Daniel Guzmán: "Bastante poco le ha caído"

El pasado jueves 1 de agosto se daba a conocer una de las noticias más impactantes del verano. Según ha revelado el medio 'El Salto', Daniel Guzmán, conocido por su participación en 'Aquí no hay quién viva', ha sido condenado por un delito leve de lesiones a unos jóvenes que habían okupado sus viviendas en Madrid.

La noticia no ha tardado en ocupar los principales programas de actualidad de la mañana, entre ellos, 'Espejo Público'. Precisamente, la cadena donde consiguió el papel de la serie que le hizo saltar a la fama, ha sido la que ha conseguido las primeras declaraciones del intérprete.

"Para él, este juicio es absolutamente nulo", confesaron desde la redacción del programa. Además, el actor asegura no haber estado en la propiedad durante los hechos de los que se le acusa y "a él nunca le ha llegado la denuncia, no le ha sido notificada y que todo esto es absurdo".

En ese momento, Montse Suárez tomó la palabra para sentenciar las palabras de Daniel Guzmán: "Afirma de forma rotunda que fue citado en forma", comenzó diciendo la colaboradora. "La ley permite, en este tipo de procedimientos de un delito leve, que el acusado no asista al juicio y que se celebre en su ausencia. Por la tanto, Daniel falta a la verdad si cotejamos con lo que dice el Juzgado de Instrucción 3".

Sobre esto, la tertuliana no ha tenido piedad con el actor destacando "la corbardía del actor": "Es verdad que tiene el derecho de no haber acudido, siendo citado en forma, pero no acudió. El juez no oyó la versión de descargo del actor. Quizás quería evitar la foto en la Plaza de Castilla de los Juzgados de Instrucción de Madrid", señaló Montse Suárez.

La colaboradora ha querido lanzar un último mensaje a Daniel Guzmán: "Ha tenido suerte el actor. A mi juicio, bastante poco le ha caído porque las lesiones propinadas a uno de los okupas no requirieron de una asistencia facultativa sanitaria continuada; por tanto, no fue una lesión grave", zanjó muy contundente.