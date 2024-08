‘Socialité Club’ ironiza con la falta de dinero de Terelu Campos con esta canción

‘Socialité Club’ está empezando sus emisiones en las tardes de Divinity y ya se estrujan la cabeza para sacar nuevos contenidos que atraigan al público. Por ello, entre lo nuevo que está preparando el programa de Fenix Media, se encuentran una serie de canciones parodia sobre personajes. Y por supuesto, han empezado con Terelu Campos y las últimas declaraciones que ha dado en exclusiva a una conocida revista.

La hija mayor de María Teresa Campos ha sido la protagonista de ‘Pobrecita como tú’, una parodia de la conocida canción ‘Borriquito como tú’, en la que el programa ha ironizado sobre los supuestos problemas económicos de los que ha hablado la miembro del clan Campos. Entre otras lindezas, Terelu afirmaba que el único lujo que se permitía era “tener una interna en casa”.

Por ello, el programa ha sacado una canción, en la que en la primera estrofa se pueden escuchar cosas como “Pobrecito como tú, Terelú, que ya no gano ni pa' luz, Terelú, ni pa' un concierto de Malú, Terelú, me da un patatús”. Por supuesto, el programa ha aportado su toque de humor, y ha cantado la canción con el tono de voz de Terelu, e imitando sus ya míticas toses.

Así canta #SocialitéClub su nueva canción sobre los problemas económicos de Terelu: 'Pobrecita como tú' pic.twitter.com/JBOHYRZtVB — Carlos Merenciano 📺 (@carlesmeren) August 6, 2024

El programa continuaba con esta canción, añadiendo a la letra otras afirmaciones como “yo soy una Campos, yo soy una estrella, voy a ser abuela y he ganado tela en mi juventud. Y ahora ya no tengo ni pa' comprar porras, y en las exclusivas ya no pagan tanto, esto no lo aguanto, que alguien me socorra”.