Secciones

Es noticia
Ola de gripe en AlicanteHospitales saturadosProtesta profesoresRecorte pescaCruces invertidas ElcheCanciones Benidorm FestPremio Lotería
instagramlinkedin
Trabajos previos a la reubicación de la Cruz de los Caídos de Callosa de Segura

Para ver este vídeo suscríbete a Información o inicia sesión si ya eres suscriptor

Suscríbete

¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí aquí

Trabajos previos a la reubicación de la Cruz de los Caídos de Callosa de Segura

RRSS WhatsAppCopiar URL

Trabajos previos a la reubicación de la Cruz de los Caídos de Callosa de Segura, El cementerio parroquial acogerá las placas con los nombres de la peana original junto a una nueva escultura de la Virgen, mientras que la Cruz se instalará en la ermita de Nuestra Señora del Rosario. Más información en este enlace. Más información

TEMAS

Tracking Pixel Contents