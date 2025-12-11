Para ver este vídeo suscríbete a Información o inicia sesión si ya eres suscriptor Suscríbete ¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí aquí

Trabajos previos a la reubicación de la Cruz de los Caídos de Callosa de Segura

Trabajos previos a la reubicación de la Cruz de los Caídos de Callosa de Segura, El cementerio parroquial acogerá las placas con los nombres de la peana original junto a una nueva escultura de la Virgen, mientras que la Cruz se instalará en la ermita de Nuestra Señora del Rosario. Más información en este enlace. Más información