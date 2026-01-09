Torrevieja invertirá otros 784.000 euros en la renovación de las pistas deportivas de barrios en La Mata, Cabo Cervera y Los Balcones

El Ayuntamiento de Torrevieja ha aprobado el expediente para la reparación, adecuación y mejora de la eficiencia energética de varias pistas polideportivas exteriores del municipio. La actuación, cuyo presupuesto asciende a 784.188 (IVA incluido), se ejecutará en un plazo estimado de cuatro meses, en el momento que se licite y adjudique a través de un concurso público abierto simplificado para dar respuesta a las demandas reiteradas de vecinos, clubes deportivos y usuarios habituales, según ha anunciado el secretario de la junta de gobierno Federico Alarcón, al dar cuenta de los acuerdos del principal órgano colegiado municipal.

Renovación integral

Las obras comprenden la renovación integral de canastas y porterías antivandálicas, la instalación de alumbrado LED específico para uso deportivo, nueva cimentación de muros de hormigón, vallado perimetral, redes superiores de protección y aplicación de pintura antideslizante en las superficies de juego.

Las intervenciones se llevarán a cabo en tres ubicaciones que el municipio considera "estratégicas": la pista polideportiva de La Mata, en la plaza Perfecta Rodríguez; la de Cabo Cervera; y las pistas de Los Balcones, en la plaza Reina de la Sal. Estas instalaciones registran un uso intensivo tanto en actividades informales como organizadas, por lo que su modernización "busca garantizar mayores niveles de seguridad, funcionalidad y sostenibilidad".

Porterías antivandalismo que se emplearán en las próximas renovaciones. En la pista renovada en 2023, ubicada en La Torreta, junto al IES Torrevigía / INFORMACIÓN

San Roque, en otro proyecto

La pista de San Roque, al sur del casco urbano de Torrevieja, cerca de la playa de Los Náufragos no forma parte de este expediente, ya que su renovación se integrará en un proyecto específico enmarcado en el Plan de Acción Integrado susceptible de financiación con fondos FEDER de la Unión Europea del periodo 2021-2027.

El contrato a licitar contempla una inversión de 143.302 euros para la pista de La Mata, en la que el Ayuntamiento ya tuvo que improvisar en 2021 una inversión ante el lamentable aspecto que presentaba y la demanda de los materos en el anterior mandato municipal; la pista Polideportiva de Cabo Cervera con 294.222 euros y las pistas polideportivas de Los Balcones, inauguradas en 2012, y en las que se invertirán otros 107.088 euros.

La actuación de recuperación de las pistas será similar a la llevada a cabo en 2023 en Los Altos, Las Torretas, San Luis y Torreblanca / INFORMACIÓN

Plazo de ejecución

El contrato establece un plazo de ejecución, cuando esté formalizado, de cuatro meses desde la firma del acta de replanteo, sin prórroga, y un periodo de garantía de doce meses tras la recepción de las obras, con lo que estarán listas para su apertura en la recta final de este mandato, antes de las elecciones municipales de 2027.

Al respecto, la Concejalía de Deportes volvió a señalar que "el deporte y el mantenimiento de los espacios públicos constituyen una prioridad municipal por su contribución a la salud, el bienestar y la convivencia vecinal, y destacó que estas actuaciones permitirán dignificar instalaciones muy utilizadas por jóvenes, familias y colectivos deportivos".

El Ayuntamiento de Torrevieja ya empleó otros 761.000 euros en septiembre de 2023 con el objetivo de recuperar para el uso público las pistas deportivas de La Torreta, Torreblanca, Los Altos, la Plaza de Europa y La Siesta con mejoras en seguridad, iluminación y muros perimetrales, que llevaban años en estado de total abandono.