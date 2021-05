📽️ @DanMartin86 grit up front, the Maglia Rosa under siege behind: the final km of today’s stage.



📽️ La grinta di @DanMartin86 davanti, la Maglia Rosa sotto attacco dietro. L'ultimo km della tappa di oggi.



