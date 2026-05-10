El Giro se va de Bulgaria con líder uruguayo y Enric Mas entre los 10 mejores

El Giro cerró este domingo la primera experiencia por carreteras búlgaras con una llegada a Sofía -que gentío se veía por la tele- que significó el tercer esprint de la carrera antes del traslado de este lunes a Italia (no hay competición hasta el martes) y de que la prueba se adentre en su espacio natural de actividad.

La verdad es que en lo deportivo el Giro por Bulgaria quedará marcado desgraciadamente por la grave caída que se produjo el sábado porque, aparte de los golpes, heridas y fracturas que se llevaron los accidentados, ha tenido un significativo importante en el desarrollo futuro de la prueba al quedar seriamente dañado en efectivos el UEA, uno de los bloques más potentes, que perdió a tres de los ocho corredores participantes: el jefe de filas, Adam Yates; el catalán Marc Soler (que se llevó la peor parte) y el australiano Jay Vine.

Yates, que fue el único de los tres que consiguió terminar la segunda etapa, ya no partió en la tercera, debido a que seguía un poco conmocionado. Soler sufrió una fractura de pelvis que pone en entredicho la temporada, mientras que Vine, aparte de una conmoción, se rompió un codo.

Por culpa del accidente, el equipo de Pogacar se ha quedado sin jefe de filas con sólo cinco efectivos cuando la carrera no ha hecho más que empezar y ahora, sin un claro exponente para la clasificación general y con pocos corredores, sólo se puede dedicar a intentar ganar etapas, principalmente con el suizo Jan Christen y con el navarro Igor Arrieta.

En lo anecdótico, el Giro regresa a Italia con un líder uruguayo, Guillermo Thomas Silva, que marca un hito en un país más acostumbrado a sacar estrellas del fútbol que del ciclismo. Hasta ahora ningún corredor de Uruguay había liderado una carrera grande, ni tampoco conseguido una victoria de etapa como la que el sábado logró Silva, integrante del XDS Astana. El titular de la ‘maglia rosa’ tiene 24 años, nació en Montevideo y, lógicamente, el triunfo logrado en el Giro es la mayor hazaña encima de una bici.

También el paso búlgaro ha servido para que brillara el ciclista español Diego Sevilla, de 30 años, e integrante del Polti VisitMalta, el conjunto impulsado por Alberto Contador. Se ha fugado los tres días y viste ahora el jersey azul que distingue al primer clasificado de la montaña.

La tercera etapa no tuvo gran historia porque el esprint final estaba anunciado de entrada. Se vio una llegada masiva, limpia y sin caídas, a diferencia del estreno del Giro, donde se impuso el francés Paul Magnier, al igual que ocurrió el viernes. Eso sí, fue un esprint espectacular, de fuerza y de pelea al máximo, donde el corredor francés batió en el último metro al italiano Jonathan Milan.

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Por Bulgaria también se vio a un activo Jonas Vingegaard, sobre todo en los repechos del segundo día, y muy atento a Enric Mas con el deseo de ser protagonista serio del Giro. Ocupa la novena plaza por delante del astro danés.

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Esta primera semana de competición se presenta principalmente con una etapa ondulada (miércoles), la complicada llegada del viernes al Blockhaus y los interesantes y empinados finales del sábado y el domingo.